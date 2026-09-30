Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 29/9, các công ty điện lực thông báo rằng giá điện sinh hoạt tiêu chuẩn dành cho hộ gia đình trong tháng 10 (kỳ hạn thanh toán vào tháng 11) sẽ tăng từ 835 - 1.578 yen so với tháng trước.

Chính sách trợ cấp của chính phủ ở mức 3,50 yen/kilowatt-giờ - vốn đã giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 800 - 900 yen - sẽ chấm dứt.

Vì kỳ tính phí bao gồm một phần tháng 11, nên giá điện cũng phản ánh mức tăng phí truyền tải, hay phí sử dụng đường dây điện, kể từ ngày 1/11.

Giá điện tiêu chuẩn của Công ty Điện lực Okinawa sẽ tăng nhiều nhất với 1.578 yen, lên mức 10.752 yen mỗi tháng, cao nhất trong số 10 công ty điện lực.

Giá điện của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ tăng thêm 1.286 yen, lên mức 9.561 yen mỗi tháng.

Bốn công ty cung cấp khí đốt lớn của các thành phố cũng đã công bố giá cước tháng 10 vào ngày 29/9, với giá cước tiêu chuẩn tăng từ 435 - 744 yen so với tháng trước.

Đợt tăng giá này diễn ra sau khi chính phủ chấm dứt trợ cấp 14 yen/mét khối, khiến giá khí đốt của Tokyo Gas Co. tăng thêm 744 yen, lên mức 6.488 yen/tháng.