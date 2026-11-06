Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ sinh tăng lần đầu tiên sau 11 năm

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Các chuyên gia cho rằng số trẻ sơ sinh tăng có thể nhờ số cuộc kết hôn tăng trong các năm 2024 và 2025, một yếu tố quan trọng tác động đến số ca sinh.

Tuy nhiên, số trẻ sinh trong năm nay được dự báo vẫn gần mức 671.270 của năm ngoái. Đây là mức thấp kỷ lục trong năm thứ 10 liên tiếp.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số trẻ sinh hằng năm tại nước này nhìn chung giảm kể từ khi đạt 2,09 triệu vào năm 1973, dù có những biến động và Chính phủ đã nỗ lực đảo ngược xu hướng này.

Năm 2023, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản dự báo số trẻ sinh hằng năm sẽ giảm xuống dưới 680.000 vào năm 2040. Tuy nhiên, đà giảm đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Chính phủ Nhật Bản đã triển khai các biện pháp nhằm nâng tỷ lệ sinh, như mở rộng trợ cấp nuôi con và hỗ trợ nghỉ chăm con. Chính phủ coi giai đoạn đến đầu những năm 2030 là “cơ hội cuối cùng” để ứng phó với khủng hoảng tỷ lệ sinh.

Theo Japan Today