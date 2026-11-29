Người dân tại Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Xuân Giao/TTXVN)

Số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) công bố ngày 28/11 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận 320.458 trẻ mang quốc tịch Nhật Bản chào đời, tăng 1.379 trẻ so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần tăng đầu tiên sau 11 năm, chủ yếu tại các khu vực đô thị và có thể liên quan đến số cuộc kết hôn tăng trong năm 2024 sau thời gian suy giảm do đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số trẻ chào đời tăng tại 24 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản. Tokyo đứng đầu với 41.745 trẻ, tăng 1.864 trẻ so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là Osaka, Kanagawa và Aichi.

Tuy nhiên, mức tăng trên chưa phản ánh sự đảo chiều trong xu hướng suy giảm dân số. Trong 6 tháng đầu năm, số cuộc kết hôn tại Nhật Bản giảm 708 cuộc so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 229.458 cuộc.

Số liệu sơ bộ cũng cho thấy tổng số trẻ chào đời trong 9 tháng đầu năm, bao gồm cả trẻ mang quốc tịch Nhật Bản sinh ở nước ngoài và trẻ mang quốc tịch nước ngoài sinh tại Nhật Bản, giảm 0,3% xuống còn 523.304 trẻ. MHLW cho biết chưa thể xác định số trẻ chào đời cả năm 2026 sẽ tăng hay giảm.

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng giảm sinh kéo dài. Số trẻ chào đời hằng năm bắt đầu xu hướng giảm từ năm 1975, xuống dưới 1 triệu trẻ năm 2016 và dưới 700.000 trẻ năm 2024.

Năm 2025, con số này tiếp tục lập mức thấp kỷ lục với 671.270 trẻ, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp suy giảm. Tốc độ giảm sinh hiện nhanh hơn khoảng 15 năm so với dự báo trước đây của Viện nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia Nhật Bản.

Trước tình hình này, Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy các chính sách hỗ trợ sinh con và giảm chi phí nuôi dạy trẻ. Ngày 27/11, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đề xuất trợ cấp 10 triệu yen (khoảng 62.700 USD) cho gia đình sinh con thứ ba trở lên, giảm thuế liên quan đến sinh con và nuôi dạy trẻ, mở rộng chính sách miễn phí chăm sóc trẻ em và hỗ trợ điều trị vô sinh.

LDP dự kiến đưa các đề xuất cụ thể vào Phương châm cơ bản về điều hành và cải cách kinh tế-tài chính của Chính phủ Nhật Bản năm 2027./.