Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền

Đồng thời, cảnh sát cũng phát hiện trung bình 13.687 lượt truy cập khả nghi tại mỗi địa chỉ IP mỗi ngày, tăng hơn 4.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nguy cơ tội phạm mạng ngày càng lớn.

Trong số các vụ tấn công, doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất với 79 vụ, tiếp theo là 31 vụ ở các tập đoàn lớn và 13 vụ ở các tổ chức khác. Trong các lĩnh vực, ngành sản xuất ghi nhận 37 vụ, nhiều nhất. Việc khôi phục dữ liệu thường mất hơn một tháng và rất tốn kém. Thiết bị mạng riêng ảo (VPN) là đường lây nhiễm phổ biến nhất. Đáng chú ý, cảnh sát Nhật đã phát triển công cụ khôi phục dữ liệu, giúp phục hồi 20,11 triệu tệp tin bị mã hóa, và đã chia sẻ công cụ này với Cơ quan Hợp tác Thực thi pháp luật Liên minh châu Âu (Europol) để sử dụng tại các nước trên thế giới.

Ngoài ransomware, cảnh sát cũng ghi nhận nhiều hình thức tội phạm mạng khác. Cảnh sát đã đưa ra 50.213 cảnh báo về các bài đăng trên mạng xã hội có dấu hiệu tuyển người làm việc bán thời gian bất hợp pháp, tăng 14.576 cảnh báo so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan này đang đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và cảnh báo. Cảnh sát cũng ghi nhận 731.000 email lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu khác, giảm 465.000 email lừa đảo so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc được ước tính là nguồn phát tán lớn nhất, chiếm 45% số email này.

Bên cạnh đó, cảnh sát xác nhận 127 vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp, gây thiệt hại khoảng 3,88 tỷ yen. Chuyển tiền trái phép qua ngân hàng trực tuyến cũng xảy ra 253 vụ, gây thiệt hại khoảng 2,07 tỷ yen. Ngoài ra, cảnh sát đã xử lý 7.607 vụ tội phạm mạng, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó 1.945 vụ liên quan đến rửa tiền.