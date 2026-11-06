Nhật Bản ghi nhận 475 triệu vụ tấn công mạng trong 1 tháng

Kết quả khảo sát công bố ngày 5-11 cho thấy hoạt động tấn công mạng gia tăng mạnh trong những tháng gần đây. Một trong những nguyên nhân được đặt ra là tin tặc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động hóa hoạt động tấn công.

Dữ liệu do Công ty Cyber Security Cloud tại Tokyo tổng hợp cho thấy số kết nối bất hợp pháp được ghi nhận qua hệ thống bảo vệ website của doanh nghiệp này từng duy trì ở mức 100-200 triệu lượt mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 1-2025 đến tháng 5-2026. Từ tháng 6, con số tăng vọt lên khoảng 400 triệu lượt.

Các hình thức phổ biến gồm quét web để tìm lỗ hổng bảo mật và tấn công SQL Injection nhằm truy cập, đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản liên tiếp đối mặt với các vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn.

Ông Yoji Watanabe, Giám đốc công nghệ Cyber Security Cloud, cảnh báo khoảng thời gian từ khi lỗ hổng bảo mật được phát hiện đến khi xảy ra thiệt hại đang ngày càng rút ngắn. Doanh nghiệp cần nhanh chóng cập nhật phần mềm, khắc phục lỗ hổng và tăng cường bảo vệ hệ thống.