Nhật Bản dừng lò phản ứng hạt nhân sau sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ

Nhà máy hạt nhân Onagawa của công ty điện lực Tohoku ở tỉnh Miyagi. Ảnh: Kyodo

Theo tờ Japan Times, ngày 17/10, công ty Điện lực Tohoku, đơn vị vận hành nhà máy tại tỉnh Miyagi, cho biết tổ máy số 2 sẽ tạm dừng hoạt động khoảng 10 ngày để kiểm tra và thay thế các linh kiện bị lỗi.

Theo thông báo của công ty, nguyên nhân sự cố được xác định là do một van bị lỗi. Lượng nước rò rỉ ước tính khoảng 0,2 tấn/giờ. Mực nước tại một hố thu nước thải đã dâng cao kể từ tháng 7, khiến đơn vị vận hành xác định có tình trạng rò rỉ.

Công ty Điện lực Tohoku cho biết lượng nước rò rỉ đã được thu gom. Công ty khẳng định chưa phát hiện tình trạng rò rỉ chất phóng xạ ra bên ngoài khuôn viên nhà máy, đồng thời cho biết không ghi nhận mức phóng xạ bất thường trong môi trường xung quanh. Sự cố được đánh giá không gây đe dọa đến môi trường.

Đây không phải lần đầu nhà máy điện hạt nhân Onagawa gặp sự cố liên quan đến chất phóng xạ. Trước đó, vào tháng 5, nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động sau khi xảy ra vụ rò rỉ một lượng nhỏ hơi nước nhiễm phóng xạ.

Tháng 10/2024, tổ máy số 2 của nhà máy Onagawa được đưa trở lại vận hành, trở thành lò phản ứng đầu tiên tại miền Đông Nhật Bản hoạt động trở lại kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Nhà máy từng phải ngừng hoạt động sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm đó.

Thảm họa Fukushima-1 năm 2011 đã khiến chính phủ Nhật Bản đóng cửa toàn bộ 54 nhà máy điện hạt nhân trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng. Trước thảm họa, các lò phản ứng hạt nhân cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng điện tiêu thụ của Nhật Bản.

Sau sự cố Fukushima, Nhật Bản từng bước khôi phục hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân theo những tiêu chuẩn an toàn mới nghiêm ngặt hơn. Hiện có 14 lò phản ứng đang hoạt động và số lượng này tiếp tục tăng lên.

Chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi ủng hộ việc tái khởi động các lò phản ứng đã đóng cửa, đồng thời tích cực đàm phán với chính quyền các địa phương về vấn đề này.