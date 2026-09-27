Nhật Bản đưa tên lửa tầm xa nội địa vào tập trận chung với Mỹ

Thao trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản ngày 21/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc tập trận mang tên Keen Sword (Kiếm sắc) này vốn được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type-25 do Nhật Bản chế tạo đã được triển khai tới tỉnh Kumamoto ở Tây Nam nước này vào tháng 3, nhằm phục vụ “năng lực phản công” tạo điều kiện tấn công trực tiếp vào lãnh thổ đối phương trong tình huống khẩn cấp.

Theo nguồn tin của Kyodo, đối với cuộc tập trận thực địa Keen Sword sắp tới giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc việc di chuyển tên lửa Type-25 từ Trại Kengun (tỉnh Kumamoto) đến Thao trường Oyanohara cũng thuộc tỉnh này.

Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến sẽ chia sẻ thông tin về mục tiêu và xác nhận thủ tục phóng. Nguồn tin của Kyodo cho biết cuộc tập trận sẽ không liên quan đến việc bắn tên lửa thực sự.

Trong thời gian qua, Nhật Bản đã nỗ lực trang bị năng lực phản công và tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Vào tháng 3, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản xác nhận bắt đầu vận hành hai hệ thống tên lửa phòng không mới được phát triển nội địa. Hai thệ thống này mang tên gọi chung là vũ khí Type 25, bao gồm Tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 25 (25SSM) và tên lửa lướt siêu thanh Type 25 (25HGP).

Hệ thống 25SSM được triển khai tới Trại Kengun của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tại tỉnh Kumamoto, trong khi 25HGP được bố trí tại Trại Fuji ở tỉnh Shizuoka.

Ở thời điểm đó, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản nhấn mạnh: “Để đối phó với môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đang tham gia vào việc phát triển các khả năng phòng thủ từ xa”. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản bổ sung rằng việc triển khai 25SSM và 25HGP sẽ tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của nước này.