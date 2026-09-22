Nhật Bản đưa robot AI vào nơi làm việc để bù đắp thiếu hụt lao động

Tình trạng thiếu nhân lực đang ảnh hưởng đến nhiều ngành tại Nhật Bản, đặc biệt là y tế và sản xuất. Dân số già hóa và giảm dần khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển đủ nhân viên.

Trong bối cảnh đó, robot AI được kỳ vọng có thể đảm nhận một phần công việc của con người. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa vào sử dụng 10 triệu robot được trang bị AI vào năm 2040.

Một trong những doanh nghiệp đang phát triển hướng đi này là Zeals, công ty khởi nghiệp về AI có trụ sở tại Tokyo. Tháng 8, Zeals giới thiệu D1, một robot hình người có bánh xe tại một sự kiện ở Tokyo. Robot cao 129 cm, được thiết kế để hoạt động trong nhà.

Robot hình người D1 của Zeals. Nguồn: MXH

D1 được trang bị camera để nhận diện khuôn mặt và tương tác với con người. Hai cánh tay của robot có thể nâng vật nặng tối đa 5 kg mỗi bên.

D1 có giá khởi điểm khoảng 5 triệu yên (khoảng 830 triệu đồng). Zeals muốn mở rộng việc sử dụng robot thông qua hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh và cho thuê robot. Công ty đặt mục tiêu sản xuất 100 robot vào tháng 3/2027 và đạt tổng thời gian hoạt động của các robot lên 10.000 giờ.

Cuối tháng 8, Zeals thử nghiệm D1 tại Bệnh viện Juko Osu ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Robot được giao những công việc tương đối đơn giản như hướng dẫn khách và dọn bàn ăn.

Giám đốc điều hành Zeals Masahiro Shimizu cho rằng việc đưa robot vào môi trường thực tế là cần thiết để công ty thu thập dữ liệu và tiếp tục cải thiện khả năng của robot. "Điều quan trọng là phải thu thập dữ liệu huấn luyện và đảm bảo rằng chúng thực sự hữu ích trong các tình huống thực tế", ông Shimizu nói.

Zeals tự phát triển phần mềm điều khiển và công nghệ AI cho D1, nhưng một số linh kiện được mua từ các công ty ở Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đang dẫn đầu trong lĩnh vực robot AI. Về lâu dài, Zeals muốn D1 có thể sử dụng hoàn toàn linh kiện sản xuất tại Nhật Bản.

Không chỉ thử nghiệm trong bệnh viện, robot hình người đang bắt đầu được các doanh nghiệp Nhật Bản xem xét như một phần của lực lượng lao động.

Kakuichi, một công ty tại tỉnh Nagano chuyên cung cấp sản phẩm thép, hệ thống quản lý năng lượng và nhiều sản phẩm khác, dự kiến tiếp nhận một robot hình người vào tháng 4/2027.

Kakuichi dự định đưa robot đến nhiều bộ phận, từ sản xuất đến bán hàng. Robot sẽ được huấn luyện thông qua việc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành Kakuichi Riu Tanaka cho rằng việc đưa robot vào doanh nghiệp cũng đòi hỏi con người phải học cách làm việc cùng công nghệ mới.

"Việc phát triển robot hình người cũng đồng nghĩa với việc đào tạo những nhân viên có thể tận dụng tối đa khả năng của robot", ông Tanaka nói.