Phiên bản IEA của châu Á

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae công bố sáng kiến tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), diễn ra tại Manila (Philippines). Tuyên bố chung giữa Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) xác nhận việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này.

Tokyo cũng đề xuất tận dụng các bể chứa dầu chưa được sử dụng, trong đó có cơ sở tại những nhà máy lọc dầu đã đóng cửa, để dự trữ dầu cho các quốc gia châu Á khác. Đề xuất này hướng tới hình thành hệ thống kho dự trữ dầu dùng chung trong khu vực.

Nhật Bản thành lập lực lượng đặc nhiệm về dầu mỏ châu Á trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh. (Nguồn: Getty Images)

Theo IEA, khoảng 1/4 lượng dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu trong năm 2025 đi qua eo biển Hormuz, trong đó khoảng 80% lượng dầu này được đưa tới châu Á.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp với IEA và Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) để đánh giá năng lực dự trữ dầu mỏ, đồng thời nghiên cứu phương án phối hợp giữa các quốc gia khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Nhật Bản và IEA cũng đề ra kế hoạch thành lập Trung tâm An ninh dầu mỏ tại Tokyo, với sự hỗ trợ từ các nhóm chuyên gia của cơ quan này ở Paris (Pháp) và Singapore. Trung tâm sẽ hỗ trợ các quốc gia xây dựng hệ thống dự trữ, chia sẻ thông tin về thị trường dầu mỏ và chuẩn bị phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết: “Chúng tôi muốn định vị sáng kiến này như một phiên bản IEA của châu Á”.

IEA hiện điều phối hoạt động giải phóng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp giữa các quốc gia thành viên. Những nước nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản có nghĩa vụ duy trì lượng dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng.

Ngày 11/3, các quốc gia thành viên IEA nhất trí đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường nhằm ứng phó với tác động của xung đột Iran. Đây là đợt giải phóng dầu dự trữ phối hợp có quy mô lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Kế hoạch xây dựng kho dự trữ dầu dùng chung

Theo Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque, Singapore, Indonesia và Malaysia đã bày tỏ ủng hộ đề xuất xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu dùng chung. Bà cũng cho biết Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) quan tâm đến khả năng lưu trữ dầu tại những quốc gia có cơ sở hạ tầng phù hợp.

Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cơ chế cho phép các quốc gia sử dụng nguồn dự trữ dầu của nhau khi cần thiết.

Ngày 16/11, Nhật Bản và Philippines cũng ký thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm, nhằm hỗ trợ Manila phát triển kho dự trữ dầu khẩn cấp. Thỏa thuận bao gồm hợp tác xây dựng cơ sở lưu trữ, hỗ trợ tài chính và thiết lập các quy định về quản lý, giải phóng nguồn cung.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Takaichi Sanae đề xuất một sáng kiến riêng nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông và các quốc gia tiêu thụ tại châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo mong muốn đóng vai trò kết nối hai khu vực, qua đó củng cố an ninh nguồn cung năng lượng.

(theo Euronews)