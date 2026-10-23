Nhật Bản đề xuất siết quản lý mạng xã hội để ngăn tin giả trong bầu cử

Nhân viên làm việc tại điểm kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự thảo đề xuất đình chỉ tính năng kiếm tiền đối với tài khoản đăng nội dung gây ảnh hưởng đến bầu cử, gắn cảnh báo với hình ảnh và video độc hại do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đồng thời đóng các tài khoản bot tự động đăng bài và phát tán nội dung hàng loạt.

Các nền tảng cũng được khuyến nghị ưu tiên hiển thị thông tin từ cơ quan công quyền, ứng cử viên và xác minh tài khoản của các ứng cử viên.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ lấy ý kiến công chúng từ ngày 24/10, trước khi chính thức ban hành hướng dẫn, có thể vào cuối năm nay.

Tháng 7 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản thông qua sửa đổi luật về các nền tảng phân phối thông tin, yêu cầu các đơn vị vận hành giảm thiểu tác động tiêu cực của nội dung có hại. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, kịp áp dụng trong các cuộc bầu cử địa phương thống nhất vào mùa Xuân năm sau.

Các biện pháp sẽ được triển khai trước, trong và sau thời gian vận động bầu cử chính thức. Tuy nhiên, dự thảo không yêu cầu xóa bài đăng của người dùng, nhằm tránh hạn chế quá mức quyền tự do biểu đạt. Các nền tảng phải công khai hằng năm kết quả thực hiện biện pháp kiểm soát nội dung. X và Google nằm trong số 13 đơn vị thuộc diện áp dụng hướng dẫn.