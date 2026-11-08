Nhật Bản đẩy nhanh kế hoạch thương mại hóa taxi bay

Máy bay điện của SkyDrive bay trình diễn tại Triển lãm thế giới Osaka-Kansai 2025. (Nguồn: SkyDrive)

Tập đoàn tài chính MUFG Bank cùng 14 doanh nghiệp Nhật Bản thuộc nhiều lĩnh vực đang nghiên cứu phương án triển khai dịch vụ taxi bay tại miền Tây nước này. Các nội dung được xem xét gồm mô hình kinh doanh, cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác nhu cầu du lịch.

Dịch vụ dự kiến sử dụng máy bay điện cỡ nhỏ do công ty khởi nghiệp SkyDrive phát triển. Phương tiện có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, không cần đường băng, chở một phi công và tối đa hai hành khách. SkyDrive đã thực hiện hơn 10 chuyến bay trình diễn tại Triển lãm thế giới Osaka-Kansai năm 2025.

Trong lộ trình cập nhật hồi tháng 3, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa các dịch vụ thương mại sử dụng phương tiện bay thế hệ mới vào hoạt động trong giai đoạn 2027-2028.

Các doanh nghiệp tham gia sáng kiến còn có ngân hàng Senshu Ikeda, công ty bảo hiểm Tokio Marine & Nichido Fire Insurance và tập đoàn cho thuê tài chính Mitsubishi HC Capital.

Các bên sẽ nghiên cứu xây dựng bãi cất, hạ cánh chuyên dụng, hệ thống sạc, mức giá dịch vụ và tính khả thi thương mại. Dự kiến, vào mùa hè năm 2027, nhóm sẽ quyết định có thành lập công ty liên doanh để vận hành dịch vụ hay không.

Theo SkyDrive, thiếu địa điểm cất, hạ cánh là trở ngại lớn đối với việc phổ biến taxi bay, nhất là tại các đô thị có quỹ đất hạn chế. Doanh nghiệp hiện phối hợp với công ty vận tải đô thị Osaka Metro để thúc đẩy ứng dụng phương tiện này.

Một số hãng hàng không lớn của Nhật Bản cũng chuẩn bị khai thác taxi bay. Công ty Soracle, liên doanh giữa hãng hàng không Japan Airlines và tập đoàn thương mại Sumitomo, đặt mục tiêu khai thác dịch vụ taxi bay từ năm tài chính 2028 bằng máy bay do công ty Archer Aviation (Mỹ) phát triển.

Trong khi đó, tập đoàn hàng không ANA Holdings hợp tác với nhà phát triển máy bay điện Joby Aviation (Mỹ), doanh nghiệp được Toyota Motor hậu thuẫn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Osaka hồi đầu tháng 10, ông Shin Kitamura, Giám đốc điều hành cấp cao của MUFG Bank, cho biết doanh nghiệp muốn tìm hiểu cách phát triển một hình thức hạ tầng giao thông mới.

(theo Kyodo News)