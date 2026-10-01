Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot thay nhân lực

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản xác định việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao để tinh gọn quy trình và nâng cao năng suất lao động là yêu cầu tất yếu nhằm duy trì hệ thống y tế - phúc lợi bền vững.

Đáng chú ý, xã hội Nhật Bản đang thể hiện mức độ cởi mở rất cao đối với xu hướng này, với hơn 70% người dân bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đưa công nghệ mới vào hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khẳng định sẽ nhìn nhận nghiêm túc bài toán thiếu hụt nhân lực trong tương lai để vừa đẩy mạnh đổi mới công nghệ, vừa thực hiện các chính sách cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo đảm năng lực cung ứng dịch vụ y tế và an sinh xã hội dài hạn cho người dân.