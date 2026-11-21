Tên lửa H3 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngày 2-2-2025. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo ngày 20-11 của Bộ trưởng phụ trách khoa học và công nghệ Yoshihiro Seki, quá trình chuyển giao sẽ được thực hiện từng giai đoạn, dựa trên độ tin cậy kỹ thuật và kết quả các vụ phóng.

Trước mắt, MHI đảm nhiệm phóng phiên bản H3 sử dụng hai tên lửa đẩy phụ, với điều kiện không thay đổi các bộ phận chủ chốt.

H3 là dòng tên lửa thế hệ mới do JAXA và MHI phối hợp phát triển nhằm thay thế H2A, phương tiện phóng chủ lực của Nhật Bản suốt hơn 20 năm.

Chương trình H3 từng gặp trở ngại sau 2 vụ phóng thất bại vào năm 2023 và 2025, nhưng 3 lần phóng thành công liên tiếp trong năm tài chính 2026 đã tạo cơ sở cho kế hoạch chuyển giao.

Theo kế hoạch, tên lửa H3 số 11 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ngày 11-1-2027, mang theo vệ tinh thu thập thông tin của Chính phủ Nhật Bản.

Động thái này được kỳ vọng giúp MHI chủ động vận hành, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trên thị trường dịch vụ phóng vệ tinh quốc tế.