Tên lửa H3 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngày 2/2/2025. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Quyết định này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ Nhật Bản, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trực tiếp vận hành hệ thống phóng tên lửa quốc gia và mở rộng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ phóng vệ tinh quốc tế.

Theo thông báo ngày 20/11 của Bộ trưởng phụ trách khoa học và công nghệ Nhật Bản Yoshihiro Seki, JAXA và MHI sẽ thực hiện chuyển giao từng giai đoạn, căn cứ vào kết quả phóng và độ tin cậy kỹ thuật của tên lửa H3. Trước mắt, MHI sẽ phụ trách các vụ phóng sử dụng phiên bản H3 trang bị hai tên lửa đẩy phụ, với điều kiện không có thay đổi đối với các bộ phận chủ chốt. Hai bên cũng sẽ xem xét mở rộng phạm vi chuyển giao sang các phiên bản khác trong thời gian tới.

H3 là dòng tên lửa đẩy thế hệ mới do JAXA và MHI phối hợp phát triển nhằm thay thế H2A, phương tiện phóng chủ lực của Nhật Bản trong hơn hai thập kỷ. Trong quá trình phát triển, MHI đảm nhiệm chế tạo, còn JAXA chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành các vụ phóng. Chương trình H3 từng gặp trở ngại sau hai vụ phóng thất bại vào tháng 3/2023 và tháng 12/2025, khiến việc chuyển giao hoạt động phóng cho doanh nghiệp bị trì hoãn. Tuy nhiên, ba vụ phóng thành công liên tiếp trong năm tài chính 2026, gần nhất vào tháng 10/2026, đã tạo cơ sở để Nhật Bản triển khai kế hoạch này.

Đáng chú ý, ngay trong lần đầu tiên tiếp nhận hoạt động phóng tên lửa H3, MHI sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đưa một vệ tinh thu thập thông tin của Chính phủ Nhật Bản lên quỹ đạo. Theo kế hoạch, tên lửa H3 số 11 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, ngày 11/1/2027. Vệ tinh này phục vụ hoạt động thu thập thông tin tình báo và tăng cường năng lực quan sát từ không gian của Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản từng thực hiện chuyển giao hoạt động phóng tên lửa H2A cho khu vực tư nhân từ năm 2007, bắt đầu với tên lửa số 13. Việc tiếp tục áp dụng mô hình này đối với H3 được kỳ vọng sẽ giúp MHI chủ động hơn trong tổ chức hoạt động phóng, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia giành các hợp đồng đưa vệ tinh lên quỹ đạo trên thị trường quốc tế.