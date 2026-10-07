Nhật Bản đầu tư 11,7 tỷ USD vào Thái Lan trong làn sóng công nghệ mới

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến giữa năm 2026, Thái Lan đã thu hút hơn 11,72 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư từ các công ty Nhật Bản qua 1.380 dự án thông qua Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI). Dòng vốn này đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược "Tăng trưởng dựa vào đầu tư" của Bangkok.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Thái Lan-Nhật Bản 2026 ngày 7/10 tại Bangkok ngay trước thềm Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB) 2026, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh hai nước đang nâng cấp hợp tác để ứng phó với biến động vĩ mô, bước nhảy vọt của công nghệ, chuyển dịch năng lượng và già hóa dân số. Ông khẳng định Thái Lan sẵn sàng làm "bệ phóng" giúp các doanh nghiệp Nhật Bản phát triển an toàn và mở rộng bền vững ra khu vực.

Theo khung hợp tác này, hai bên đang tập trung nguồn vốn vào 7 lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp thông minh, điện tử thông minh, ôtô tương lai, y tế, du lịch chất lượng cao, bán lẻ-logistics và kinh tế sáng tạo. Đặc biệt, hợp tác đang mở rộng sang các cơ sở hạ tầng cốt lõi như hạ tầng điện toán AI, truyền dẫn dữ liệu quang học, chip nâng cao, năng lượng tái tạo, phát triển thị trường tín chỉ carbon song phương và chương trình "BOI to IPO" nhằm khuyến khích các công ty con của Nhật Bản niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan.

Tổng thư ký BOI Narit Therdsteerasukdi cho biết cơ quan này đang tập trung vào các ngành tăng trưởng cao như bán dẫn, điện tử nâng cao, robot và năng lượng sạch, đồng thời hỗ trợ các nhà máy hiện hữu nâng cấp lên tiêu chuẩn "Ngành công nghiệp thông minh và bền vững."

Về phía Nhật Bản, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Bangkok, ông Abe Ichiro khẳng định các hãng xe Nhật Bản đang thực hiện chiến lược "đa nền tảng" tại Thái Lan - duy trì dòng xe hybrid và động cơ đốt trong song song với việc mở rộng sản xuất xe điện chạy pin (BEV) để xuất khẩu.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư, các cơ quan tài chính Thái Lan đã tung ra nhiều công cụ hỗ trợ vốn linh hoạt. BOI bắt tay với Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) Asadej Kongsiri mở hành lang "BOI to IPO" trên các sàn giao dịch chứng khoán để giúp doanh nghiệp Nhật Bản huy động vốn thuận lợi./.