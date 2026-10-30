Nhật Bản đạt mục tiêu lạm phát 2% sau hơn 1 thập niên

Tuy nhiên, áp lực giá cả gia tăng cùng tình trạng thiếu hụt lao động đang đặt ra thách thức mới đối với điều hành kinh tế và chính sách tiền tệ của nước này.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 30/10, BoJ cho biết lạm phát cơ bản đã đạt mức nhìn chung phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả 2% và dự kiến duy trì quanh ngưỡng này. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương xác nhận xu hướng tăng giá bền vững đã đạt mục tiêu kể từ khi chính sách này được thiết lập năm 2013. Trước đó, Nhật Bản đã trải qua nhiều thập kỷ giảm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu công bố tuần trước, lạm phát cơ bản trong tháng 9/2026 tăng lên 2,1%, so với mức 1,7% của tháng 8. BoJ cảnh báo lạm phát có thể tiếp tục tăng cao hơn ngưỡng 2% do chi phí dầu mỏ, giá năng lượng và hàng hóa gia tăng, giá chất bán dẫn tăng trước nhu cầu toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với đồng yen mất giá.

Dù vậy, BoJ quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1,25%, với tỷ lệ biểu quyết 8-1. Nhật Bản bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ từ tháng 3/2024, sau khoảng 10 năm duy trì chính sách siêu nới lỏng. Giới chức nước này được dự báo có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Chuyên gia Marcel Thieliant thuộc Capital Economics nhận định lãi suất có thể tăng lên 2% vào giữa năm 2027.

Trong khi đó, thị trường lao động Nhật Bản tiếp tục duy trì tình trạng khan hiếm nhân lực. Theo số liệu công bố ngày 30/10, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 giảm xuống 2,4%, từ mức 2,5% của tháng trước. Số người có việc làm tăng 340.000 người, lên 68,68 triệu người. Tỷ lệ số vị trí tuyển dụng trên số người tìm việc tăng lên 1,19, tương đương 119 cơ hội việc làm/100 người tìm việc.

Tuy nhiên, số vị trí tuyển dụng giảm tại 6/11 lĩnh vực, đáng chú ý là dịch vụ lưu trú, ăn uống và bán buôn, bán lẻ cùng giảm 6,3%. Ngược lại, tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất tăng 8,2%.

Việc đạt mục tiêu lạm phát đánh dấu bước chuyển quan trọng của kinh tế Nhật Bản, song cũng đặt BoJ trước sức ép cân bằng giữa kiểm soát giá cả và duy trì đà phục hồi kinh tế.