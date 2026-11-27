Nhật Bản đang triển khai sứ mệnh mang tên LUPEX (Lunar Polar Exploration, Thám hiểm vùng cực Mặt Trăng) với mục tiêu đưa một xe tự hành của Nhật Bản lên Mặt Trăng vào năm 2028. Nhật Bản thực hiện sứ mệnh này cùng Ấn Độ, quốc gia năm ngoái đã đưa thành công một tàu vũ trụ hạ cánh gần cực Nam Mặt Trăng.

Các vùng cực của Mặt Trăng có những khu vực được gọi là "bóng tối vĩnh cửu", nơi không bao giờ có ánh sáng Mặt Trời chiếu tới. Theo các nhà khoa học, nhiều khả năng có nước tồn tại gần bề mặt ở những khu vực này.

Nhóm nghiên cứu LUPEX hy vọng xe tự hành sẽ thu thập dữ liệu về trữ lượng và chất lượng của nguồn nước, qua đó giúp đánh giá liệu một ngày nào đó nước có thể được dùng để giúp hoạt động khám phá không gian bền vững hơn hay không.

"Mục tiêu sau cùng của chúng tôi là dùng nước trên Mặt Trăng làm nhiên liệu tên lửa", ông Takeshi Hoshino, quản lý dự án, cho biết.

Ông Hoshino giải thích, trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, hơn 90% lượng nước được tái chế. Tuy nhiên, khi tên lửa bay bằng cách đốt oxy và hydro, lượng nước sinh ra trong quá trình này không thể thu hồi để tái sử dụng.

"Vì vậy, một mục tiêu then chốt là sản xuất nhiên liệu ngay trên Mặt Trăng cho các sứ mệnh trong tương lai, dù là quay về Trái Đất hay tiếp tục hành trình tới sao Hỏa", ông nói.

Tại Tokyo, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã giới thiệu với báo giới mẫu thử nghiệm bốn chân, sẽ là một phần của xe tự hành LUPEX.

Theo ông Hoshino, các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng vận hành của mẫu thử trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm "leo dốc bằng một chân, di chuyển liên tục bằng hai chân và thử nghiệm khả năng di chuyển trong môi trường chân không".

Theo JAXA, sau khi hạ cánh, xe tự hành dự kiến sẽ xác định các nguồn nước tiềm năng, sau đó khoan vào vị trí đó để lấy mẫu.

Năm ngoái, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí cùng triển khai sứ mệnh LUPEX. Theo đó, Ấn Độ phát triển tàu đổ bộ, còn Nhật Bản cung cấp xe tự hành.