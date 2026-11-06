Nhật Bản coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên tầm cao mới

Đại sứ đánh giá thế nào về bối cảnh và ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cũng như kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực gì cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước?

Chúng tôi hết sức vui mừng, coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nhật Bản và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Sanae Takaichi nhân dịp bà thăm Việt Nam hồi tháng 5. Ảnh: Phạm Hải

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2015, tức là sau 11 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ năm của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua.

Chúng tôi mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nỗ lực để chuyến thăm đạt được những kết quả thực chất và thành công tốt đẹp.

Đây là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới.

Chúng tôi đặc biệt coi trọng ba lĩnh vực hợp tác lớn.

Thứ nhất, trong bối cảnh quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, trật tự quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức, Nhật Bản và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Thứ hai, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, hai nước đã nhất trí coi trọng thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo hai bên đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, chuyển đổi số (DX), chuyển đổi xanh (GX), khoáng sản quan trọng và an ninh lương thực, nông nghiệp.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trước đây, chúng tôi mong muốn cụ thể hóa và triển khai hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa các mục tiêu.

Thứ ba là về giao lưu nhân dân và văn hóa, năm nay, số lượt người dân đến hai nước đều đang gia tăng. Dự kiến, số người Việt Nam đến Nhật Bản sẽ vượt 700.000 lượt, trong khi số người Nhật Bản đến Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng lên gần 900.000 lượt.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trả lời phỏng vấn

Nhật Bản coi trọng việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, tăng cường quan hệ liên kết và hợp tác giữa chính quyền các địa phương. Đây sẽ là những nội dung được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi.

Việt Nam được định vị như một cứ điểm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á

Đại sứ từng dự báo năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD. Hai Thủ tướng từng đặt mục tiêu sẽ đạt con số này vào năm 2030. Theo Đại sứ, liệu trong chuyến thăm lần này hai nước có đặt mục tiêu cao hơn không và đâu là những lĩnh vực tiềm năng?

Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam tăng 15%, đạt 43,7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại cả năm dự kiến đạt khoảng 58 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần.

Với đà tăng trưởng này, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 75 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam được định vị như một cứ điểm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập chung trên biển hồi tháng 1. Ảnh: ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Thiết bị điện, linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục là những nhóm hàng triển vọng trong hoạt động thương mại song phương. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa thị trường cho một số mặt hàng mới, đó là nho từ Nhật Bản và bưởi từ Việt Nam. Nông sản sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước.

Cùng với sự gia tăng thu nhập và mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng sẽ ngày càng đa dạng. Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Việt Nam đối với các mặt hàng như rượu sake, thịt bò Wagyu sẽ gia tăng.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực điện và điện tử, trong đó có doanh nghiệp sản xuất wafer bán dẫn, cũng như các doanh nghiệp gia công và kiểm định tấm phim phân cực dùng cho màn hình...

Thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng rằng sự phát triển của thương mại song phương sẽ góp phần tạo điều kiện cho các dòng vốn FDI có chất lượng cao, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam.

TẠO CƠ HỘI CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lớn nhất. Doanh nghiệp Nhật sẵn sàng đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng của mình đến mức nào, những khó khăn nào đang cản trở việc này mà Nhật Bản mong muốn Việt Nam có thể tháo gỡ?

Nhật Bản hoan nghênh Việt Nam ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, trong đó đề ra chủ trương thu hút FDI có chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu, phát triển.

Việt Nam có thể thúc đẩy dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam long trọng tổ chức “Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025". Ảnh: TTXVN

Năm nay, vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng 15,5%, đạt 2,45 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản tại Việt Nam hiện đạt 81,2 tỷ USD, đưa Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Nhật Bản từ trước đến nay luôn thể hiện sự chủ động và tích cực trong việc đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của mình.

Điển hình như Honda, tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực xe máy tại Việt Nam đã đạt 90%. Theo khảo sát gần đây của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), khoảng 5% doanh nghiệp được khảo sát cho biết có ý định nâng tỷ lệ thu mua nội địa trong vòng 1-2 năm tới.

Thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sản phẩm để tạo ra môi trường hợp tác thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản...

Chúng tôi kỳ vọng rằng mối liên kết giữa doanh nghiệp hai nước sẽ được mở rộng, đồng thời sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có thế mạnh về công nghệ của Nhật Bản đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

Một trong những vấn đề được người lao động Việt Nam quan tâm là điều kiện làm việc, thu nhập, cơ hội phát triển nghề nghiệp và khả năng thích ứng tại Nhật Bản. Theo Đại sứ, Nhật Bản có những ưu tiên hoặc sáng kiến nào nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam, cải thiện chất lượng các chương trình tiếp nhận nhân lực?

Nhật Bản luôn đặc biệt coi trọng việc mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp cho người lao động nước ngoài, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng các chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài. Dự kiến, Nhật Bản sẽ triển khai chương trình việc làm để phát triển kỹ năng từ tháng 4 năm tới. Chính phủ hai nước đang trao đổi, thảo luận về bản ghi nhớ hợp tác.

Theo chương trình mới, chi phí mà lao động phải trả cho các tổ chức phái cử sẽ được quy định mức trần, tương đương hai tháng tiền lương. Chế độ mới cũng cho phép người lao động chuyển đổi nơi làm việc theo nguyện vọng cá nhân, nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.

Việc chuyển tiếp sang chương trình kỹ năng đặc định (tư cách lưu trú và làm việc hợp pháp tại Nhật Bản dành cho người lao động nước ngoài) - chế độ dành cho lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao sẽ trở nên thuận lợi hơn so với trước đây.

Thông qua triển khai chế độ mới, chúng tôi mong muốn tạo thêm cơ hội để người lao động sang Nhật Bản làm việc có thể nâng cao trình độ chuyên môn, kéo dài thời gian làm việc tại Nhật Bản và từng bước phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, tiếng Nhật đóng vai trò quan trọng đối với việc thích nghi và hòa nhập. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện và tăng cường các cơ chế hỗ trợ học tiếng Nhật dành cho người lao động nước ngoài, ngay từ khi họ nhập cảnh và trong suốt quá trình làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình mới.

Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang lại những động lực mới nào để làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết văn hóa, giao lưu thế hệ trẻ và hợp tác giữa các địa phương hai nước?

Giao lưu nhân dân giữa hai nước đang rất sôi động. Chúng tôi cho rằng trong tương lai gần, trước năm 2030, tổng lượng người đi lại giữa hai nước theo cả hai chiều sẽ đạt mốc 2 triệu lượt.

Tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, mối lương duyên lịch sử và biểu tượng giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Báo Văn hóa

Năm 2028 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Hướng tới dấu mốc này, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những chủ trương, định hướng sẽ được đưa ra nhằm tiếp tục thúc đẩy du lịch song phương cũng như tăng cường giao lưu các địa phương.

Việc tăng số chuyến bay thẳng và chuyến bay thuê chuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ các thành phố lớn như Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka, một số sân bay địa phương như Hiroshima và Shizuoka đã có đường bay thẳng kết nối với Việt Nam.

Riêng trong tháng 3 năm nay, đã có 92.000 lượt người Việt Nam đến Nhật Bản. Một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy lượng khách tăng mạnh chính là mùa hoa anh đào và hoạt động ngắm hoa. Những hình ảnh đẹp về hoa anh đào được chia sẻ trên mạng xã hội góp phần thu hút nhiều người Việt Nam đến Nhật Bản.

Thời gian tới, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hokkaido đang được lên kế hoạch. Chúng tôi kỳ vọng tần suất các chuyến bay giữa hai nước tiếp tục tăng để nhiều du khách Việt khám phá những điểm đến mới, ngoài cung đường vàng truyền thống bao gồm Tokyo, Osaka, Kyoto và núi Phú Sĩ.

Việt Nam đang chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong khi Nhật Bản cũng đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung, trong đó có manga, anime và J-POP.

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là dịp để người dân Việt Nam quan tâm hơn nữa đến những nét văn hóa này.

Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.