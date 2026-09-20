Nhật Bản có huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026

Takumi Hojo ăn mừng huy chương vàng ASIAD 20 đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Takumi Hojo giành ngôi quán quân với thành tích 52 phút 56 giây gồm bơi 750 m, đạp xe 20 km và chạy bộ 5 km tại thành phố Gamagori, nhanh hơn 9 giây so với người giành huy chương bạc là Zhang Xirui của Trung Quốc cũng như 15 giây so với Arlan Zhanabay của Kazakhstan, chủ nhân của huy chương đồng.

Cuộc cạnh tranh giữa Hojo và Zhang diễn ra căng thẳng cũng như sòng phẳng nhất. Đặc biệt trong chặng chạy cuối cùng khi đại diện của đoàn Trung Quốc bám sát vận động viên người Nhật Bản trong phần lớn phần thi này, nhưng ở thời điểm quyết định, Hojo bứt tốc và cán đích đầu tiên.

"Huy chương vàng đầu tiên của chúng tôi ở ASIAD 20 sẽ truyền động lực cho cả đoàn Nhật Bản", vận động viên 30 tuổi chia sẻ trên bục nhận giải. Hojo cũng công nhận thời tiết thuận lợi ở địa điểm thi đấu giúp anh có điều kiện tốt để thi đấu thăng hoa. Trong khi đó, Zhang thừa nhận cảm thấy tiếc nuối. Ở vị trí thứ ba, Zhanabay phát biểu: "Tôi tự hào vì có huy chương ASIAD đầu tiên ở tuổi 20".

Trước khi giành huy chương vàng ba môn phối hợp ASIAD 20, Hojo từng có 14 năm tập bơi trước khi nghiêm túc bắt đầu theo đuổi môn này năm 2015 khi đang là sinh viên. Sau 11 năm thi đấu, ngoài huy chương vàng ASIAD 20, anh vô địch U23 châu Á năm 2018 và vô địch thế giới năm 2023.

ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 tới 4/10, quy tụ khoảng 10.840 vận động viên của 46 đoàn thể thao, tranh tài ở 469 nội dung trong 43 môn.