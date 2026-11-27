Mỹ và Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận thành lập cơ sở lắp ráp và kiểm tra cuối cùng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi công bố thỏa thuận sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Cebu, Philippines, ngày 28/10/2026.

Cơ sở mới sẽ thuộc khuôn khổ Chiến dịch Supercharge, sáng kiến thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Theo ông Koizumi, tên lửa AIM-120 AMRAAM có vai trò quan trọng đối với hoạt động của tiêm kích F-35.

Tuy nhiên, hai chính phủ chưa công bố địa điểm xây dựng, thời điểm đi vào hoạt động, công suất dự kiến hay doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi công ty Raytheon thuộc tập đoàn RTX nhận hợp đồng sản xuất tên lửa AMRAAM kéo dài 5 năm, trị giá tối đa 20,7 tỷ USD vào tháng 9/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Raytheon hướng tới sản lượng ít nhất 1.900 tên lửa mỗi năm. Cơ sở tại Nhật Bản sẽ đóng góp một phần vào mục tiêu sản xuất chung này.

Tên lửa AIM-120 được sử dụng trên nhiều dòng máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh, trong đó có F-35 và F-15.

Loại đạn này cũng được tích hợp vào hệ thống phòng không NASAMS, đang được triển khai tại nhiều quốc gia và sử dụng trong chiến đấu tại Ukraine.

Nhu cầu tăng cao sau các hoạt động quân sự ở Trung Đông và châu Âu khiến việc bổ sung kho dự trữ AMRAAM trở thành ưu tiên của Washington.

Nhật Bản dự kiến đảm nhận công đoạn lắp ráp và kiểm tra cuối cùng thay vì sản xuất toàn bộ tên lửa.

Mô hình này giúp Tokyo tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng, trong khi Washington vẫn kiểm soát việc chuyển giao những công nghệ dẫn đường và thông tin nhạy cảm.

Ngoài AMRAAM, hai nước còn thống nhất chia sẻ thông tin kỹ thuật nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA.

Đây là loại tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa hành trình, chủ yếu hoạt động trên các tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng và thời điểm có thêm tên lửa vẫn chưa được công bố.

Hai thỏa thuận cho thấy Mỹ và Nhật Bản đang mở rộng hợp tác nhằm củng cố chuỗi cung ứng vũ khí tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng cơ sở, năng lực sản xuất và khả năng bảo đảm nguồn linh kiện trong thời gian tới.