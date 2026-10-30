Du khách đến tham quan tại đền Kiyomizu-dera ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 13 năm kể từ khi thiết lập mục tiêu ổn định giá cả vào năm 2013, BoJ chính thức xác nhận lạm phát theo xu hướng cơ bản của nước này đã đạt mốc mục tiêu 2%.

Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, cùng các thành viên Hội đồng chính sách BoJ đã thông qua quyết định giữ nguyên lãi suất với tỷ lệ bỏ phiếu 8 thuận 1 chống.

Động thái này diễn ra sau đợt đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất lên 1,25% vào tháng 9 vừa qua, nhằm cho phép cơ quan này có thêm thời gian đánh giá tác động của chi phí vay vốn tăng cao đối với doanh nghiệp và hộ gia đình.

Quyết định của BoJ cũng tương đồng với bước đi của Cục Dự trữ biên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khi cả hai cơ quan này đều chọn giải pháp giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp diễn ra trước đó trong cùng tuần.

Trong Báo cáo triển vọng kinh tế và giá cả công bố cùng ngày, BoJ khẳng định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo xu hướng cơ bản “về cơ bản phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả 2% và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xung quanh mức này”.

Đây được xem là cột mốc lịch sử đánh dấu việc nền kinh tế Nhật Bản chính thức thoát khỏi vòng xoáy giảm phát kéo dài nhiều thập kỷ.

Theo dữ liệu chính phủ, lạm phát lõi tháng 9/2026 của Nhật Bản đã tăng từ mức 1,7% hồi tháng 8 lên 2,1%. Đồng thời, BoJ cảnh báo CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động) trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng và vượt trên mức 2%.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực giá dầu thô đẩy chi phí năng lượng và hàng hóa lên cao, cùng bùng nổ nhu cầu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và đà suy yếu kéo dài của đồng Yen.

(theo Kyodo)