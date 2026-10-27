Nhật Bản chính thức phê duyệt tiêu chí lựa chọn thủ đô dự phòng

Hãng tin Kyodo đưa tin, tại cuộc họp nội các ngày 27/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua sắc lệnh quy định các điều kiện để một địa phương được chỉ định làm thủ đô dự phòng, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng cơ chế thay thế các chức năng trọng yếu của Tokyo khi xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Theo các tiêu chí vừa được phê duyệt, bốn địa phương gồm Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka đáp ứng những yêu cầu về dân số, quy mô kinh tế và sự hiện diện của các cơ quan hành chính trung ương tại địa phương. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn cần hoàn thiện cơ chế quản lý hành chính trước khi có thể chính thức đề nghị được công nhận là thủ đô dự phòng.

Theo Kyodo, thủ đô dự phòng sẽ đảm nhận các chức năng thiết yếu khi Tokyo không thể vận hành bình thường, đồng thời góp phần giảm tình trạng tập trung quá mức nguồn lực kinh tế và dân cư tại khu vực thủ đô.

Cụ thể, địa phương ứng cử phải có một thành phố được Chính phủ chỉ định với quy mô dân số chiếm ít nhất 1,2% dân số cả nước.

Đồng thời, tổng sản phẩm trên địa bàn phải tương đương ít nhất 2,1% GDP của Nhật Bản.

Một yêu cầu khác là địa phương phải có thành phố đặt trụ sở của ít nhất 14 cơ quan đại diện hoặc đơn vị trực thuộc chính quyền trung ương, bảo đảm năng lực tiếp nhận và duy trì các hoạt động hành chính cần thiết.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, các tiêu chí được xây dựng khách quan trên cơ sở số liệu thống kê và thảo luận tại Quốc hội, không nhằm ưu tiên bất kỳ địa phương nào.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố định hướng cơ bản và lộ trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận thủ đô dự phòng trong tháng 11. Luật liên quan đến cơ chế thủ đô dự phòng dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/10, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai kế hoạch này.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cho biết, việc xây dựng thủ đô dự phòng là một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, hành chính và kinh tế Nhật Bản trước nguy cơ thiên tai. Tokyo hiện tập trung nhiều cơ quan quyền lực trung ương và hoạt động kinh tế quan trọng của đất nước.

Theo kế hoạch, thủ đô dự phòng sẽ đảm nhận các chức năng thiết yếu khi Tokyo không thể vận hành bình thường, đồng thời góp phần giảm tình trạng tập trung quá mức nguồn lực kinh tế và dân cư tại khu vực thủ đô.