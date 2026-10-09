Nhật Bản: Chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 9 liên tiếp dù lương tăng

Chi tiêu tiêu dùng (đã điều chỉnh theo lạm phát) trong tháng 8/2026 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo của thị trường là giảm 3,6%. Xét theo tháng (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ), chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ 0,1%, so với mức dự báo tăng 0,5%.

Trong khi đó, số liệu công bố ngày 7/10 cho thấy tiền lương thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát) tại Nhật Bản đã tăng tháng thứ 8 liên tiếp trong tháng 8/2026. Tuy nhiên, tiền lương thực tế chưa chuyển hóa thành nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Một bộ phận ngày càng lớn người về hưu tại quốc gia đang già hóa dân số này không được hưởng lợi từ sự tăng trưởng tiền lương.

Bà Harumi Taguchi, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence (bộ phận phân tích dữ liệu thuộc tập đoàn tài chính S&P Global), nhận định các biện pháp của chính phủ đã phần nào kiềm chế lạm phát, nhưng việc giá thực phẩm đang tăng lên khiến người tiêu dùng vẫn có tâm lý lo ngại về tình trạng giá cả leo thang.

Những dấu hiệu mới nhất cho thấy sức chi tiêu còn yếu sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng trung ương Nhật Bản trong việc duy trì lộ trình tăng lãi suất. Việc tăng lãi suất quá nhanh hoặc quá mạnh có thể gây áp lực lên nền kinh tế.