Nhật Bản cân nhắc mua 100,000 tấn gạo để dự trữ sau khi liên tục xuất kho trong năm 2025

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Sendai, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 27/10 cho biết kế hoạch này được đưa ra sau đợt mua 210.000 tấn gạo hồi tháng 9.

Đợt mua gạo hồi tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản thực hiện biện pháp này kể từ khi hệ thống dự trữ gạo hiện hành được áp dụng vào tài khóa 2011.

Trong năm 2025, chính phủ Nhật Bản đã đưa tổng cộng 590.000 tấn gạo từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường để ứng phó với tình trạng thiếu hụt bắt đầu từ khoảng mùa Hè năm 2024.

Sau các đợt xuất kho này, lượng gạo dự trữ khẩn cấp của chính phủ chỉ còn khoảng 320.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 1 triệu tấn được coi là cần thiết.

Theo các nguồn tin, thời điểm thực hiện đợt mua bổ sung sẽ phụ thuộc vào tình hình cung cầu, bao gồm cả số liệu thu hoạch tính đến cuối tháng 10. Thông tin dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng tới.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho rằng đợt mua lại bổ sung này sẽ không gây áp lực lên thị trường gạo nội địa, do lượng gạo tồn kho tính đến cuối tháng 8 đã đạt 1,5 triệu tấn là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước.

Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc đặt mục tiêu sản lượng gạo lương thực năm 2027 ở mức 6,93 triệu tấn, giảm so với mức dự kiến ​​7,4 triệu tấn vào năm 2026.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự định khuyến khích nông dân tăng cường sản xuất gạo phục vụ cho mục đích làm thức ăn chăn nuôi và chế biến vốn là hai lĩnh vực hiện đang được xem là thiếu hụt nguồn cung.