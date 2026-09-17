Nhật Bản cải tổ Nội các, tăng cường phối hợp liên minh

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong danh sách nhân sự do Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara công bố, Thủ tướng Takaichi tiếp tục giữ nhiều vị trí chủ chốt, gồm Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Ông Kihara cũng tiếp tục giữ chức Chánh Văn phòng Nội các. Việc duy trì những nhân sự này cho thấy bà Takaichi muốn giữ ổn định bộ khung chính của chính quyền.

Thủ tướng Takaichi cũng tiếp tục giữ lại Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Kenichiro Ueno, Bộ trưởng phụ trách Chiến lược tăng trưởng Minoru Kiuchi, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ryosei Akazawa và Bộ trưởng phụ trách An ninh Kinh tế Kimi Onoda. Trong khi đó, 7 gương mặt lần đầu được đưa vào Nội các gồm ông Yoshihiro Seki - giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ; ông Kazuo Yana đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp; ông Tatsunori Ibayashi lãnh đạo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch; ông Hiroshi Sasagawa giữ cương vị Bộ trưởng Môi trường; ông Toshiharu Furukawa đảm nhiệm chức Bộ trưởng Kỹ thuật số; ông Hisayuki Fujii được cử giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.

Nhân sự còn lại là ông Hiroshi Nakatsuka, cựu Tổng Thư ký Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP), đối tác trong liên minh cầm quyền, được Thủ tướng Takaichi bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định và các lĩnh vực liên quan. Đây là lần đầu tiên JIP cử một thành viên tham gia Nội các.

Danh sách cải tổ Nội các lần này cho thấy Thủ tướng Takaichi ưu tiên duy trì tính ổn định và liên tục của chính quyền khi giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt, đồng thời bổ sung một số gương mặt mới vào những lĩnh vực quan trọng. Đáng chú ý, việc lần đầu đưa một thành viên JIP vào Nội các đánh dấu bước chuyển trong quan hệ giữa hai đảng liên minh, từ hợp tác bên ngoài sang cùng chia sẻ trách nhiệm điều hành chính phủ.

Theo kế hoạch, các thành viên Nội các sẽ tới Hoàng cung dự lễ chứng nhận bổ nhiệm trước khi Nội các cải tổ chính thức ra mắt trong chiều 17/9.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Takaichi, đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo đảng. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết mục tiêu của đợt điều chỉnh lần này là huy động toàn bộ sức mạnh của LDP và chính phủ để thực hiện những thay đổi chính sách đã nêu trong cam kết tranh cử, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đảng và chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn hiện nay và thúc đẩy chương trình chính sách trong thời gian tới.