Minh họa: AI

Ngày 24-11, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia nhằm thảo luận dự thảo “Nguyên tắc cải cách AI và kỹ thuật số”, hướng tới điều chỉnh hệ thống pháp luật và thể chế để thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Theo dự thảo, Nhật Bản sẽ lấy việc ứng dụng AI làm tiền đề khi thiết kế lại các quy định và hạ tầng xã hội, với điều kiện bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, những nghiệp vụ như soạn thảo văn bản pháp lý, đánh giá và kiểm toán có thể được chia thành từng công đoạn để xác định phần việc AI được phép thực hiện.

Tuy nhiên, dự thảo nhấn mạnh con người vẫn giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm cuối cùng. Hội đồng cũng nghiên cứu cơ chế phân định trách nhiệm giữa nhà phát triển và người sử dụng khi AI gây sai sót hoặc thiệt hại.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản trong năm 2026, trong khi những vấn đề về trách nhiệm pháp lý sẽ tiếp tục được thảo luận đến tháng 6-2027.

Động thái nhằm tạo hành lang pháp lý cho AI tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế và xã hội.