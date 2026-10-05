Nhật Bản: Các doanh nghiệp trăm năm tuổi phá sản với tốc độ kỷ lục

Ông Shigeto Nagai, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Oxford Economics, đánh giá rằng các công ty trăm năm tuổi của Nhật Bản đạt được sự phát triển lâu dài nhờ tầm nhìn dài hạn được nuôi dưỡng bởi mô hình sở hữu gia đình, sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng địa phương và phương thức kinh doanh trong tầm khả năng tài chính của mình. Lịch sử lâu đời cùng nhiều năm tích lũy vốn cũng giúp họ sở hữu khả năng tài chính mạnh và tỷ suất lợi nhuận ổn định.

Tuy nhiên, ông Nagai cho biết các doanh nghiệp này ngày càng lo ngại về khả năng không thể duy trì lợi nhuận cao trong dài hạn. Bà Harumi Taguchi, Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định rằng chi phí gia tăng và tình trạng thiếu hụt lao động đã trở thành những thách thức lớn đối với các công ty Nhật Bản trong môi trường kinh doanh hậu đại dịch.

Bà Taguchi chỉ ra rằng mặc dù lạm phát giúp các công ty dễ chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng hơn so với thời kỳ giảm phát, nhiều doanh nghiệp vẫn không thể đưa hết các chi phí gia tăng vào giá bán.

Bà cho biết thêm, chi phí cao hơn đặc biệt khó hấp thụ đối với các doanh nghiệp Nhật Bản có quy mô nhỏ hơn và chỉ tập trung vào thị trường nội địa do nền tảng doanh thu yếu hơn. Vì vậy, năng lực định giá là yếu tố then chốt quyết định công ty nào có thể thích nghi.

Theo Teikoku Databank, số vụ phá sản liên quan đến giá cả tăng cao đã nhảy vọt 23,8% lên 556 vụ trong nửa đầu năm 2026, trong khi các vụ phá sản do thiếu hụt lao động tăng 12,4% lên 227 vụ.

Ông Nagai chia sẻ thêm rằng một thách thức lớn khác là sự cạnh tranh gay gắt trong nước và tình trạng thiếu hụt lao động khi tỷ lệ sinh của Nhật Bản sụt giảm và dân số ngày càng già hóa.

Mở rộng ra nước ngoài cũng là một thử thách khác trong bối cảnh thị trường nội địa - từng là nguồn thu nhập ổn định trước đây tiếp tục thu hẹp.

Ngoài ra, sự chuyển giao cho thế hệ kế thừa cũng là một thách thức lớn. Dữ liệu từ Teikoku Databank cho thấy các vụ phá sản liên quan đến việc thiếu người tiếp quản đã tăng 16,9% lên 312 vụ trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái.