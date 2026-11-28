Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Utsunomiya, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi các doanh nghiệp lớn ngày càng tích cực mua bảo hiểm an ninh mạng để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng, các doanh nghiệp nhỏ hơn lại chưa có động thái tương tự, mặc dù Hiệp hội An ninh mạng Nhật Bản (JNSA) cảnh báo rằng thiệt hại do rò rỉ dữ liệu có thể lên tới hàng trăm triệu yen.

Sự do dự này một phần là do phí bảo hiểm cao, được xác định dựa trên lĩnh vực hoạt động và doanh thu hằng năm của doanh nghiệp. Một yếu tố cản trở khác là tình trạng thiếu nhân viên có đủ năng lực để ứng phó khi hệ thống bị xâm nhập.

Bảo hiểm an ninh mạng giúp bên mua bảo hiểm bồi thường cho khách hàng có thông tin cá nhân bị rò rỉ trong một cuộc tấn công mạng, cũng như bù đắp tổn thất trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và khởi động lại hệ thống máy tính.

Theo ước tính, một công ty có doanh thu 1 tỷ yên (6,3 triệu USD) dự định mua bảo hiểm bao gồm cả các khoản lỗ tiềm tàng của doanh nghiệp sẽ phải trả phí bảo hiểm hàng năm lên đến vài trăm nghìn yen.

Mặc dù gần một nửa số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã mua bảo hiểm an ninh mạng, nhưng tình hình lại hoàn toàn khác đối với các công ty nhỏ hơn.

Hiệp hội Bảo hiểm Tổng hợp Nhật Bản (GIAJ) đã khảo sát khoảng 1.000 công ty nhỏ vào tháng 8 và tháng 9 và phát hiện chỉ có 8,8% số được hỏi có bảo hiểm. Và con số này dường như không tăng lên đáng kể kể từ đó.

Ông Daisuke Kyogaku, một Giám đốc cấp cao trong Bộ phận An ninh mạng của công ty Bảo hiểm Tokio Marine & Nichido Fire, cho biết: “Nhiều công ty không cảm thấy mình sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng vì họ nghĩ rằng thông tin mà họ nắm giữ không quan trọng lắm. Bảo hiểm bị xem nhẹ vì các biện pháp an ninh rất tốn kém”.

Một trở ngại phổ biến khác là vấn đề tìm kiếm nhân sự am hiểu về an ninh mạng.

Ông Kyogaku cho biết, các công ty nhỏ thường không biết phải làm gì khi đối mặt với một cuộc tấn công mạng và nhiều công ty tìm hiểu về việc mua bảo hiểm với hy vọng có thể được cung cấp kết nối với một dịch vụ tư vấn.

Các nhà cung cấp cũng ngần ngại bán bảo hiểm an ninh mạng cho các công ty không thể cung cấp thông tin kỹ thuật về các rủi ro an ninh mạng tiềm tàng mà họ phải đối mặt hoặc tình trạng các biện pháp an ninh mạng của họ, những thông tin cần thiết trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Các công ty bảo hiểm đã đề xuất bổ sung các tùy chọn đặc biệt vào bảo hiểm rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung thay vì mua bảo hiểm an ninh mạng riêng biệt.

Trong ngắn hạn, trọng tâm sẽ là liệu phí bảo hiểm có tăng trong tương lai hay không, khi số lượng các cuộc tấn công mạng được báo cáo ngày càng tăng - điều có khả năng dẫn đến việc các công ty bảo hiểm phải chi trả nhiều tiền bảo hiểm hơn.

Sau khi AI tạo sinh giúp phát hiện ra lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng trên nhiều trang web hồi đầu mùa Thu năm nay, 03 công ty bảo hiểm lớn của Nhật bản đã ghi nhận số lượng báo cáo về thông tin bị rò rỉ từ các công ty mua bảo hiểm tăng gấp 2,5 đến 3 lần kể từ tháng 10 so với con số trước tháng 9.

Dự báo rằng số lượng công ty đăng ký bảo hiểm an ninh mạng sẽ tăng đột biến sau tháng 10.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, 03 công ty bảo hiểm lớn đã ghi nhận mức tăng 5,4% về số lượng hợp đồng và mức tăng 11,5% về phí bảo hiểm so với cùng kỳ năm 2025.

Theo một giám đốc điều hành công ty bảo hiểm cho biết, phải đến ít nhất tháng 1/2027 mới có thể biết được số tiền thiệt hại cụ thể từ tháng 10/2026 trở đi.

Từ năm 2022, Tokio Marine đã vận hành đường dây nóng khẩn cấp 24/24 miễn phí, nơi các chuyên gia giải đáp thắc mắc từ các công ty được bảo hiểm về các vụ tấn công mạng nghi ngờ.

Số lượng yêu cầu tư vấn trong tháng 10 cao gấp khoảng 3 lần so với mức trung bình hàng tháng của giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9.

Ông Junsuke Koike, Phó Chủ tịch điều hành của Sompo Holdings Inc., cho biết, công ty đã nhận được nhiều yêu cầu hơn về việc tăng mức bồi thường hoặc bổ sung thêm các khu vực bảo hiểm mới.

Trong bối cảnh xã hội số hóa nhanh, an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây, GIAJ báo cáo rằng có khoảng 345.000 hợp đồng bảo hiểm an ninh mạng trong năm tài chính 2025, tăng khoảng 13 lần so với năm tài chính 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 50 tỷ yên, gần gấp 05 lần so với năm 2016.