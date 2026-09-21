Nhật Bản biến trải nghiệm về cua thành sản phẩm du lịch độc đáo ​

Ảnh minh họa. (Nguồn: Anh Quang/Vietnam+)

Một khu phức hợp trải nghiệm độc đáo với chủ đề về cua mang tên “Kani Factory” vừa đi vào hoạt động tại thành phố Tsuruga, tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch mới, thu hút những du khách yêu thích khám phá và thưởng thức loài giáp xác này.

Khu phức hợp do Denshoku, doanh nghiệp địa phương chuyên chế biến và kinh doanh hải sản, đầu tư và vận hành.

Chính thức mở cửa từ giữa tháng 7 và miễn phí vé vào cửa, Kani Factory kết hợp không gian nhà máy chế biến hải sản với khu tham quan và mua sắm, đặt mục tiêu đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm.

Được xây dựng với mục tiêu giới thiệu sự “thú vị, hương vị tuyệt hảo và sức hấp dẫn” của các loại cua, Kani Factory tọa lạc tại Tsuruga - vùng đất nổi tiếng nổi tiếng với món đặc sản mùa Đông quý giá mang tên "cua Echizen."

Đến đây, du khách có thể quan sát quy trình sơ chế cua tuyết qua vách kính, trực tiếp trải nghiệm cách tách vỏ cua, thưởng thức các chương trình tại rạp chiếu phim mini hoặc vui chơi tại khu vực dành riêng cho trẻ em. Bên cạnh đó, khu phức hợp còn có khu ẩm thực và nhà hàng phục vụ nhiều món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon, mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ khám phá đến thưởng thức.

Theo ông Hiroshi Tanabe, 45 tuổi, Giám đốc điều hành Denshoku, dự án được triển khai với mục tiêu đưa cua trở thành món ăn phổ biến hơn trong các gia đình Nhật Bản, đồng thời góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Ông Tanabe cho biết mặc dù tuyến tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen nối Kanazawa với Tsuruga đã được đưa vào khai thác từ tháng 3/2024, nhiều du khách vẫn chỉ đi qua thành phố mà chưa dừng chân lưu trú.

Vì vậy, Kani Factory được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm dừng chân mới, góp phần kéo dài thời gian lưu lại và thúc đẩy hoạt động du lịch tại Tsuruga./.