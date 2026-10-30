Nhật Bản 'bật đèn xanh' cho việc thiết lập thủ đô thứ hai

Quang cảnh thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), đây là cơ sở pháp lý để các tỉnh, thành đáp ứng đủ điều kiện nộp đơn xin công nhận quy chế “thủ đô thứ hai”.

Đạo luật này là một trong những trụ cột của thỏa thuận được ký kết cách đây một năm giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo và đối tác liên minh nhỏ hơn là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP). Đảng JIP chủ trương tái cơ cấu thành phố Osaka ở miền Tây Nhật Bản thành đô thị lớn tương tự Tokyo thông qua việc thành lập các quận đặc biệt.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố định hướng cơ bản về quy chế “thủ đô thứ hai” cùng lộ trình công nhận các địa phương đủ điều kiện vào tháng 11 tới.

Theo quy định pháp luật, thủ đô thứ hai được thiết lập nhằm đảm bảo duy trì các chức năng quốc gia và xã hội trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn, đồng thời phân tán các hoạt động kinh tế của Nhật Bản ra khỏi khu vực thủ đô Tokyo hiện tại.

Hàng cây anh đào Kawazu khoe sắc tại vịnh Tokyo. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Các khu vực được chọn làm thủ đô thứ hai cũng sẽ được hưởng cơ chế nới lỏng quy định và ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân. Luật này cho phép Thủ tướng chỉ định thủ đô dự phòng dựa trên hồ sơ đăng ký từ các tỉnh/thành phố. Luật không giới hạn việc chỉ có một thủ đô thứ hai, đồng nghĩa với khả năng nhiều địa phương cùng được lựa chọn giữ vai trò này.

Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, Aichi ở miền trung, Osaka ở miền Tây và Fukuoka ở Tây Nam Nhật Bản cho biết họ dự định nộp đơn xin hưởng quy chế này.

Ngày 27/10, Nhật Bản đã thông qua quy định về các điều kiện cần đáp ứng để được công nhận là thủ đô thứ hai, bao gồm việc tỉnh đó phải đóng góp ít nhất 2,1% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản, đồng thời phải sở hữu thành phố với dân số tương đương tối thiểu 1,2% dân số cả nước.

Về tổ chức hành chính, các địa phương ứng cử phải chuyển đổi một thành phố trực thuộc diện chỉ định của chính phủ thành các quận đặc biệt, hoặc thiết lập cơ chế hợp tác giữa chính quyền thành phố và tỉnh sở tại.

Quy định cũng nêu rõ thủ đô dự phòng phải nằm ngoài những khu vực có nguy cơ chịu thiệt hại nghiêm trọng nếu xảy ra động đất lớn tại vùng Tokyo hoặc núi Phú Sĩ phun trào. Núi Phú Sĩ vốn nằm trên địa giới hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka, phía Tây Tokyo.