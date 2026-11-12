Nhật Bản bắt đầu thảo luận sửa đổi 3 văn kiện an ninh quốc gia

Cuộc họp diễn ra hôm 10-11. Ảnh: NHK

Một nhóm các quan chức cấp chuyên viên từ đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên về vấn đề này vào ngày 10-11.

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một hệ thống tác chiến tích hợp cho Lực lượng phòng vệ nhằm phát huy tối đa hiệu quả tổng thể, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động riêng biệt của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không.

Tại cuộc họp, Chính phủ Nhật Bản cho biết mục tiêu của việc sửa đổi các văn kiện là nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản, với nguyên tắc then chốt là phải sở hữu năng lực ngăn chặn đối phương đạt được mục đích của họ.

Theo đó, năng lực phòng vệ phải được nâng cao để Nhật Bản có thể ứng phó với các phương thức tác chiến mới và tăng cường khả năng chiến đấu trong các kịch bản mở rộng.

Binh sĩ Nhật Bản trong một cuộc tập trận đổ bộ tại tỉnh Okinawa. Ảnh: Kyodo

Về vai trò của Lực lượng phòng vệ, Chính phủ Nhật Bản cho biết có kế hoạch thúc đẩy phát triển lĩnh vực phương tiện không người lái và tối ưu hóa các đơn vị, đồng thời mở rộng năng lực trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói rằng chỉ tăng cường trang thiết bị và năng lực của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không là chưa đủ, vì các phương thức tác chiến mới đang được triển khai trên khắp thế giới.

Ông cho rằng việc tích hợp hơn nữa nguồn nhân lực và hoạt động tác chiến phải được thúc đẩy. Theo ông, việc tích hợp thực chất sẽ là một quan điểm thiết yếu trong việc sửa đổi 3 văn kiện phòng vệ.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự. Việc tích hợp các hoạt động của Lực lượng phòng vệ nhằm góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt này.

Theo NHK