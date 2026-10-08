Nhật Bản bắt 3 người liên quan nhóm trộm 4 tỷ đồng, hé lộ đường dây 'môi giới tội phạm'

Theo cảnh sát Tokyo, nghi phạm Takumi Kurokawa, 30 tuổi, cùng hai người đàn ông khác bị bắt với cáo buộc đột nhập một văn phòng của cửa hàng kinh doanh kim loại quý tại quận Shinjuku, Tokyo vào tháng 5.

Nhóm này bị nghi lấy đi hai két sắt chứa tiền mặt cùng vàng, bạc, bạch kim và các đồ trang sức, tổng trị giá khoảng 25 triệu yen, tương đương hơn 4 tỷ đồng.

Kurokawa được cho là người giữ vai trò tìm và cung cấp thông tin về mục tiêu cho nhóm trộm. Cảnh sát Nhật gọi kiểu người này là “anken-ya”, có thể hiểu đơn giản là người "môi giới tội phạm", chuyên tìm vụ và chỉ điểm mục tiêu.

Thay vì trực tiếp đột nhập, người này tìm hiểu nơi nào có tài sản giá trị, sau đó chuyển thông tin cho những người thực hiện vụ trộm.

Hình ảnh Takumi Kurokawa (giữa, áo trắng) bị áp giải sau khi bị bắt với cáo buộc đóng vai trò "chỉ điểm" trong vụ trộm và có liên quan đến vụ cướp giết người. Ảnh: Tokyoreporte

Điện thoại của Kurokawa chứa thông tin về khoảng 20 căn nhà và mục tiêu khác nhau. Cảnh sát đang kiểm tra những dữ liệu này để xác định liệu nghi phạm có liên quan thêm các vụ trộm khác hay không.

Hai người bị bắt cùng Kurokawa được cho là một người trực tiếp tham gia đột nhập và một người đảm nhiệm việc lái xe hỗ trợ bỏ trốn.

Điều khiến vụ án được chú ý hơn là mối liên hệ với một vụ cướp chết người xảy ra tại thị trấn Kaminokawa, tỉnh Tochigi. Cảnh sát nghi nhóm trộm này từng đến khu vực một căn nhà để khảo sát trước khi vụ cướp xảy ra.

Một trong những người vừa bị bắt cũng từng bị bắt giữ tại Tochigi trước thời điểm xảy ra vụ án vì bị nghi mang theo dụng cụ dùng để đột nhập gần hiện trường.

Vụ cướp tại Tochigi sau đó trở thành một vụ án nghiêm trọng khi một phụ nữ bị sát hại tại nhà. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra xem nhóm trộm có thực sự liên quan đến vụ cướp chết người này hay không.

Việc một người chuyên cung cấp thông tin về mục tiêu xuất hiện trong cả hai vụ án đang khiến nhà chức trách đặc biệt chú ý.

Cảnh sát cũng nghi ngờ phía sau nhóm này còn có một người giữ vai trò chỉ đạo. Danh tính người được cho là đứng sau việc tổ chức các vụ phạm tội hiện chưa được công bố. Ba nghi phạm bị bắt cũng chưa được cảnh sát tiết lộ có thừa nhận các cáo buộc hay không.

Nhà chức trách Nhật Bản đang tiếp tục phân tích điện thoại và các dữ liệu liên quan để làm rõ quy mô hoạt động của nhóm này, cũng như xác định liệu chúng có liên quan đến nhiều vụ trộm khác trên toàn quốc hay không.