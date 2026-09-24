Nhật Bản bàn giao trực thăng Subaru Bell 412EPX cho đối tác Đông Nam Á

Không quân Philippines đã tiếp nhận 2 máy bay trực thăng đa năng Subaru Bell 412EPX mới. Thông tin nói trên được đăng tải trên trang mạng xã hội X chính thức của lực lượng này.

Theo thông báo, một lễ bàn giao chính thức lô máy bay lên thẳng đa năng thứ hai thuộc Dự án Trực thăng Đa dụng bổ sung đã được tổ chức tại Căn cứ Không quân Villamor ở thành phố Pasay.

Philippines đã đặt mua tổng cộng 8 máy bay lên thẳng hạng nhẹ. Hợp đồng cung cấp được ký kết với công ty Bell Textron Inc. của Mỹ, và những chiếc trực thăng nói trên đang được sản xuất bởi công ty Subaru tại nhà máy của họ ở Nhật Bản.

Chiếc Subaru Bell 412EPX được phát triển chung bởi hai công ty Subaru và Bell Textron, nó chính là biến thể của dòng trực thăng đa dụng hạng nhẹ UH-1 Huey nổi tiếng nhưng đã trải qua cải tiến sâu.

Hai chiếc trực thăng đầu tiên đã được bàn giao cho Không quân Philippines vào ngày 19/5/2026, và hiện nay quân đội đã nhận thêm 2 chiếc nữa. Sau đó số lượng trực thăng Subaru Bell 412EP trong Không quân Philippines đã tăng lên 18 chiếc.

Những chiếc máy bay lên thẳng mới này sẽ tăng cường khả năng của lực lượng Không quân Philippines trong lĩnh vực vận tải hàng không, cũng như tiến hành các hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Lễ tiếp nhận và đưa vào biên chế các máy bay trực thăng mới được tổ chức bởi Văn phòng Kỹ thuật hệ thống và hiện đại hóa của Không quân Philippines. Sự kiện do Tư lệnh Không quân - Trung tướng Arthur Cordura chủ trì.

Vị chỉ huy trưởng kêu gọi các binh sĩ đảm bảo khả năng vận hành và bảo dưỡng các máy bay trực thăng đúng cách, để các phương tiện mới có thể phát huy tối đa khả năng của chúng.

Ngoài số lượng trực thăng hạng nhẹ của Nhật Bản, vào tháng 8/2025, Không quân Philippines đã nhận thêm 5 máy bay lên thẳng đa dụng S-70i Black Hawk, được sản xuất tại Ba Lan bởi doanh nghiệp PZL Mielec.

Những chiếc trực thăng nói trên đã được vận chuyển đến đất nước Đông Nam Á vào ngày 15/7 bằng máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan do hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine điều hành.