Nhật Bản 4 năm liên tiếp giành danh hiệu 'Quốc gia hấp dẫn nhất thế giới'

Năm thứ tư liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ, Nhật Bản cho thấy sức hấp dẫn của một quốc gia biết kết nối những giá trị truyền thống với trải nghiệm du lịch hiện đại.

Theo thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) kết quả giải thưởng Readers' Choice Awards 2026 do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) công bố mới đây, Nhật Bản tiếp tục được độc giả bình chọn là "Quốc gia hấp dẫn nhất thế giới", giữ vững vị trí dẫn đầu trong 4 năm liên tiếp. Trong bảng xếp hạng của ấn bản Anh được công bố cùng ngày, Nhật Bản cũng xuất sắc giành vị trí thứ 2.

Nhật Bản đạt 95,52 điểm trong bảng xếp hạng phiên bản Mỹ, đứng trên Italy, Ireland, Tây Ban Nha... Kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của đất nước mặt trời mọc đối với du khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và chất lượng dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, năm 2025, Nhật Bản đón khoảng 42,7 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Khách du lịch tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Từ những ngôi đền cổ kính, khu phố lịch sử, lễ hội truyền thống đến nghệ thuật thủ công, trà đạo và văn hóa ẩm thực, mỗi vùng đất của Nhật Bản đều mở ra những trải nghiệm mang bản sắc riêng. Nếu Tokyo gây ấn tượng bởi nhịp sống đô thị sôi động, sự phát triển của công nghệ và những không gian sáng tạo, Kyoto lại hấp dẫn du khách bởi hệ thống đền chùa, những con phố cổ và các truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, mùa hoa anh đào, những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cảnh quan núi non và mạng lưới đường sắt cao tốc cũng góp phần tạo nên sức hút đa dạng của Nhật Bản. Ẩm thực địa phương không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách mà còn trở thành phương thức khám phá lịch sử, phong tục và lối sống của cộng đồng bản địa.

Cũng theo thông tin từ JNTO, việc liên tục nhận được đánh giá cao từ du khách quốc tế không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của các tài nguyên du lịch, mà còn ghi nhận lòng hiếu khách đặc trưng và môi trường an toàn của quốc gia này.

Trong bối cảnh triển khai "Chiến dịch Thúc đẩy Giao lưu Du lịch Nhật - Mỹ 2026", kết quả bình chọn được xem là tín hiệu tích cực đối với hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước. JNTO kỳ vọng sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và công chúng quốc tế sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu khám phá Nhật Bản trong thời gian tới.

Được thành lập năm 1987, Condé Nast Traveler là một trong những tạp chí du lịch danh tiếng, chuyên cung cấp thông tin về điểm đến, khách sạn, nhà hàng và các trải nghiệm du lịch chất lượng cao. Tạp chí có các ấn bản tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ và Anh, hướng tới nhóm độc giả quan tâm đến những hành trình khám phá và dịch vụ du lịch chất lượng.

Khách du lịch tham quan Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Được tổ chức thường niên từ năm 1988, Readers' Choice Awards là giải thưởng dựa trên đánh giá của độc giả đối với các điểm đến và trải nghiệm du lịch trên thế giới. Ngoài hạng mục quốc gia hấp dẫn nhất, giải thưởng còn có các hạng mục về khách sạn, du thuyền và nhiều chủ đề du lịch khác. Cuộc bình chọn năm 2026 thu hút 798.867 lượt tham gia.

Đối với Nhật Bản, kết quả bình chọn không chỉ là sự ghi nhận về sức hấp dẫn của điểm đến, mà còn mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương. JNTO cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan truyền thông du lịch quốc tế, giới thiệu thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực vùng miền, qua đó thúc đẩy du khách đến với những địa phương ngoài các trung tâm du lịch quen thuộc, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Ở góc độ quảng bá điểm đến, kết quả Readers' Choice Awards 2026 cũng mang ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được độc giả Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ yêu thích nhất năm 2026, đạt 92,99 điểm. Sức hấp dẫn của Việt Nam được nhìn nhận qua cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, ẩm thực phong phú và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Đền Itsukushima – Tuyệt tác kiến trúc giữa biển trời Hiroshima, Nhật Bản

12/08/2026 11:34

Thực tế cho thấy, trong cạnh tranh du lịch quốc tế, tài nguyên thiên nhiên và di sản chỉ thực sự trở thành lợi thế bền vững khi được kết nối với chất lượng dịch vụ, bản sắc văn hóa và trải nghiệm chân thực. Hành trình giữ vững vị trí dẫn đầu của Nhật Bản vì thế không chỉ khẳng định sức hút của một điểm đến, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn.