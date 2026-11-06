Nhật Bản: 10 người nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc khí CO

Thông báo của Sở Cứu hỏa Hakodate cho biết khoảng 9h05 giờ địa phương (tức 11h05 theo giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ nhận được báo cáo về việc một số người có triệu chứng bất thường khi đang thực hiện công việc bên trong công trường ở thành phố Hakodate.

10 người này, cả nam và nữ, độ tuổi từ thiếu niên đến 60. Một số người không thể di chuyển nếu không có người giúp đỡ, nhưng tất cả đều tỉnh táo.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.