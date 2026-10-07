Nhập viện sau khi ăn tối có món tôm đồng

Bệnh nhi được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Ảnh: TTYT Cẩm Khê.

Khoảng 22h30 ngày 4/10, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận bé trai 14 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng khó thở, nổi mẩn đỏ và ngứa toàn thân.

Trước đó, trong bữa tối cùng ngày, em ăn tôm đồng. Khoảng một giờ sau, các ban sẩn đỏ và tình trạng ngứa xuất hiện trên toàn thân, sau đó nhanh chóng tăng dần, kèm khó thở.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị phản vệ mức độ nặng sau ăn tôm, ở giờ thứ 3.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, diễn biến lâm sàng. Sau xử trí, tình trạng khó thở cùng các triệu chứng dị ứng nhanh chóng cải thiện.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Nhung, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể xuất hiện từ vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác.

"Phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ Nhung nói.

Sau khi ăn uống hoặc tiếp xúc với một tác nhân nghi ngờ, nếu xuất hiện các biểu hiện như nổi mẩn, ngứa toàn thân, phù môi, lưỡi, khó thở, khò khè, đau bụng, nôn, tiêu chảy, choáng váng hoặc mệt lả, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Đặc biệt, người từng có tiền sử dị ứng với một loại thực phẩm không nên chủ quan nếu những lần trước chỉ xuất hiện phản ứng nhẹ. Mức độ phản ứng dị ứng có thể khác nhau ở mỗi lần tiếp xúc.