Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng

Một số đoạn clip ngắn chị Huyền hóa vai nhân vật mệ Huyền Quảng Trị khiến người xem thích thú

Nghịch cảnh

Quấn khăn lên đầu, mặc bộ quần áo dành cho người cao tuổi, chị Trần Thị Huyền (SN 1982, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện trước ống kính máy quay trong dáng vẻ của một bà lão.

Sau khi hóa trang, chị trở thành nhân vật chính trong các video ngắn có nội dung hài hước, đời thường.

Chị Huyền hóa trang thành nhân vật mệ Huyền Quảng Trị khiến cộng đồng mạng thích thú

Các video trên mạng xã hội của chị thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.

Ít ai ngờ đằng sau hình ảnh cụ già với biệt danh “Mệ Huyền Quảng Trị” hài hước, đáng yêu ấy là người phụ nữ có cuộc đời gặp nhiều biến cố.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo, đông con, chị Huyền sớm trải qua tuổi thơ khó nhọc. Học hết lớp 9, chị phải nghỉ, đi làm giúp gia đình nuôi các em.

Trước khi xuất hiện trên mạng xã hội, được cộng đồng mạng biết đến, chị từng có quãng đời nhiều khó khăn

19 tuổi, chị lập gia đình. Một năm sau, chị mang thai con đầu lòng rồi phát hiện bé bị bại não. Cuộc sống khó khăn, con nhỏ lại đau bệnh, phải chạy chữa thường xuyên khiến gia đình chị càng thêm thắt ngặt.

Rồi chị sinh con thứ hai. Gia đình có thêm thành viên, chị nỗ lực gấp nhiều lần để chăm lo cho cả nhà. Để có thêm thu nhập, chị chế biến các món ăn dân dã, đặc sản Quảng Trị như: cá khô rim lạc mè lá chanh, mắm dưa cà, muối mè rong biển… để bán.

Để có thêm thu nhập, chị tự chế biến, bán các món ăn dân dã, đặc sản của địa phương

Vì chưa có thương hiệu, chị bán được rất ít. Chị chủ yếu bỏ sỉ các mặt hàng của mình cho cửa hàng tạp hóa, chợ… Năm 2023, chị Huyền nghĩ đến việc xây kênh trên mạng xã hội để quay clip, livestream bán hàng.

Vốn đam mê đóng phim, chị tự lên kịch bản có nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của người dân, cách khai thác nguyên liệu, chế biến món ăn quê nhà… Để thu hút người xem, chị hóa thân thành cụ già lưng còng, răng đen đậm chất nông dân.

Chị kể: “Tôi nhớ ngày xưa, nhớ hình ảnh các cụ bà làm mắm, muối dưa cà… Lúc còn nhỏ, tôi cũng được bà nội cho xem cách làm các món ăn này. Vì vậy, khi làm clip, tôi muốn tái hiện những hình ảnh thân thương ấy.

Với hình ảnh bà lão nông dân làm món ăn, giới thiệu đặc sản địa phương, chị Huyền muốn nhắc nhớ kỷ niệm tuổi thơ

Tôi quyết định hóa thân thành bà lão U70 thôn quê, nói giọng địa phương, cục mịch, đậm chất nông dân để chia sẻ các câu chuyện đời thường, cách làm các món ăn dân dã của quê hương…

Với hình ảnh bà lão nông dân làm món ăn, giới thiệu đặc sản địa phương, tôi còn muốn nhắc nhớ kỷ niệm tuổi thơ, bóng dáng quê nhà thuở trước”.

Đổi đời

Những ngày đầu nhập vai, chị Huyền không hóa trang một cách cầu kỳ. Trước khi bấm máy, chị buộc tóc rồi phủ một chiếc khăn lên đầu theo kiểu người già.

Để trông già đi, chị bôi nhọ nồi, thậm chí đất bùn lên mặt, lấy băng keo đen dán vào hàm răng... Chị đi khom lưng, nhăn mặt, nói giọng cụ già cục mịch, đậm chất nông dân...

Trong vai mệ Huyền Quảng Trị, chị Huyền đến tận nơi thu mua nguyên liệu chế biến các sản phẩm là đặc sản địa phương

Dù chưa từng học qua diễn xuất nhưng chị diễn một cách tự nhiên và rất nhập vai. Sau khoảng 1 năm nỗ lực, các video ngắn của chị Huyền được đông đảo người xem đón nhận. Nhiều video đạt hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Nổi tiếng trên mạng xã hội giúp việc kinh doanh các món ăn dân dã, đặc sản địa phương của chị Huyền thuận lợi hơn. Các sản phẩm do tự tay chị chế biến được đông đảo thực khách đặt mua.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chị xây dựng cơ sở sản xuất tại địa phương. Hiện, cơ sở sản xuất của chị Huyền đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Mệ Huyền Quảng Trị tự tay chế biến sản phẩm

"Hiện nay, sản phẩm chính của tôi là cá khô mờm rim lạc mè lá chanh. Sản phẩm được chế biến từ cá mờm rim cùng các loại gia vị theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mỗi tháng cơ sở sản xuất của tôi bán khoảng 1.000 hộp sản phẩm loại này, đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng.

Mỗi tháng cơ sở sản xuất của chị Huyền bán khoảng 1.000 hộp sản phẩm, đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng

Nhờ mạng xã hội, bán hàng online, việc kinh doanh của tôi có những thay đổi, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để giữ khách vẫn là chất lượng sản phẩm.

Dù bạn nổi tiếng, sản xuất các video hấp dẫn nhưng sản phẩm không chất lượng thì khách hàng cũng sẽ quay lưng. Ngược lại, nếu sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khách sẽ quay lại, thậm chí còn lan tỏa đến nhiều người hơn”, chị Huyền bộc bạch.

Ảnh, clip: NVCC