Nhập nhóm 'Hội vỡ nợ muốn làm liều', trộm 17 chiếc điện thoại di động

Theo điều tra, khoảng 02h25 ngày 09/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của công dân phát hiện 2 đối tượng kẻ khả nghi đi ra từ Cửa hàng Thế giới di động. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường và Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xuống địa bàn xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận các ổ khóa bị giật tung, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 01m, cửa kính và tủ kính bị vỡ thành nhiều mảnh; 17 chiếc điện thoại, chủ yếu là dòng iPhone bị lấy đi. Tổng giá trị thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ các kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản xảy” và vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Các đối tượng bị CQĐT dẫn giải về hiện trường liên quan vụ án

Quá trình rà soát, lực lượng Công an tỉnh nắm được nguồn tin quan trọng, giữa tháng 9/2025, tại khu vực phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội có một số giao dịch mua, bán điện thoại di động mà thông tin của người bán cùng với những chiếc điện thoại di động khớp với nhận định đối tượng và những chiếc điện thoại bị lấy trộm; cùng với đó là những chiếc điện thoại bị lấy trộm đã được kích hoạt và sử dụng.

Lần theo những thông tin từ người dùng, người mua-bán, sang tay, các trinh sát đã tìm ra được cửa hàng mua một số chiếc điện thoại bị mất trộm; tuy nhiên chủ cửa hàng cũng không biết đối tượng bán điện thoại cho mình ở đâu, tên, tuổi, địa chỉ như nào, vì người 2 mới biết nhau qua mạng xã hội từ việc đăng bài mua, bán điện thoại di động.

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khớp nối các nguồn thông tin và dữ liệu thu thập được, Cơ quan Công an có căn cứ xác định đối tượng tình nghi là Phạm Trung Thành, sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình; tuy nhiên Thành không ở quê, mà sinh sống tại thành phố Hà Nội; người nhà cũng không biết chính xác đối tượng đang cư trú ở đâu.

Kiên trì xác minh, trung tuần tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định, triệu tập Phạm Trung Thành đến làm việc; và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế giới di động.

Lời khai của Phạm Trung Thành về đồng bọn cho biết, còn 01 đối tượng tham gia trộm cắp tài sản tên là Sơn, nhưng không rõ quê quán, nơi cư trú; chúng mới quen biết nhau qua nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” và hẹn rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng thứ hai cùng Phạm Trung Thành thực hiện các hành vi phạm tội trên là Lã Hoàng Sơn, sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.

Xác minh tại xã Thanh Miện, trinh sát được biết đã rất lâu Lã Hoàng Sơn không về nhà. Quá trình truy xét, các trinh sát nắm được thông tin Lã Hoàng Sơn đã vào thành phố Hồ Chí Minh; lần theo dấu vết và hành trình di chuyển của đối tượng, xác định Sơn đang làm việc tại phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành triệu tập Lã Hoàng Sơn.

Tại Cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Hoàng Sơn về tội “Trộm cắp tài sản” và tội“Hủy hoại tài sản”.

​Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 9/2025, do thiếu nợ tiền, hai đối tượng này vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động.

Hai đối tượng hẹn gặp nhau ở khu vực đường Yên Xá, thành phố Hà Nội để trao đổi, toán tính thủ đoạn và thống nhất sẽ cùng nhau lên khu vực Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản tại cửa hàng mua, bán điện thoại di động. Sau đó hai đối tượng tìm mua xà beng, búa, găng tay, bao tải dứa; nhiều lần lên địa bàn phường Phổ Yên thăm dò, xác định địa bàn, vị trí thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 20h ngày 08/9/2025, hai đối tượng di chuyển từ thành phố Hà Nội lên phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; địa chỉ chúng nhắm đến là Cửa hàng Thế giới di động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên. Đến khoảng 01h ngày 09/9 thì chúng bắt đầu hành động. Sau nhiều lần cậy, phá cửa cuốn và ổ khóa; đập vỡ cửa kính và tủ kính, chúng lấy đi 17 chiếc điện thoại di động, Sơn cầm 9 chiếc điện thoại, Thành cầm 8 chiếc.

Đáng chú ý, sau đó Phạm Trung Thành còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can; còn Lã Hoàng Sơn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh đến khi bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.