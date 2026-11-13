'Nhập nhèm' giấy phép, bãi xe lấn vỉa hè, trông ô tô sai quy định

Giấy phép một đằng, trông giữ... một nẻo

Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an các phường, xã tăng cường kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý một số điểm trông giữ xe sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng nội dung, phạm vi được cấp phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường kiểm tra bãi xe tại số 20 Huỳnh Thúc Kháng

Các vi phạm được phát hiện chủ yếu là tự ý mở rộng diện tích trông giữ phương tiện vượt quá phạm vi được cấp phép; sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích; tổ chức trông giữ loại phương tiện không đúng với nội dung giấy phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Mới đây, chiều 11-11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại khu vực số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định điểm trông giữ phương tiện do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ tầng Đô thị quản lý. Theo giấy phép được cấp, đơn vị được sử dụng tạm thời 45m2 vỉa hè phía trước Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội để trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ công cộng và khách đến làm việc, có thu phí. Thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày 27-10-2026.

Cấp phép trông xe máy, xe đạp nhưng bãi xe này đã "nhập nhèm" nhận trông giữ cả... ô tô

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị đã sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích được cấp phép, đồng thời tổ chức trông giữ ô tô không đúng mục đích, nội dung giấy phép được cấp.

Trước vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ tầng Đô thị về hành vi sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu đơn vị chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích và mục đích được cấp phép.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Trước đó, sáng 9-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Thanh Xuân kiểm tra điểm trông giữ phương tiện do Hợp tác xã Thành Công quản lý trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị sử dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện không đúng phạm vi, nội dung giấy phép được cấp. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Không để tình trạng "nhập nhèm" trông giữ

Việc liên tiếp phát hiện các điểm trông giữ phương tiện hoạt động không đúng giấy phép cho thấy, bên cạnh những điểm được cấp phép và chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn tình trạng một số đơn vị tự ý mở rộng phạm vi, sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích hoặc trông giữ phương tiện không đúng loại hình được phép, làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm không gian giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và trật tự đô thị.

Đáng chú ý, việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mà còn góp phần làm rõ hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện, tránh tình trạng lợi dụng giấy phép để tổ chức trông giữ ngoài phạm vi, sai mục đích, thu lợi không đúng quy định.

Bãi xe vi phạm trên phố Hoàng Đạo Thúy bị lực lượng Công an kiểm tra, xử lý

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ phương tiện sai vị trí, sai diện tích, sai mục đích hoặc không đúng nội dung giấy phép được cấp.

Các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép phải thực hiện đúng vị trí, phạm vi, diện tích, thời gian và mục đích sử dụng theo giấy phép; không được tự ý mở rộng diện tích, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc tổ chức trông giữ phương tiện ngoài nội dung được cho phép.

Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; duy trì không gian giao thông thông thoáng, không để hoạt động trông giữ phương tiện gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời ngăn ngừa tình trạng các điểm trông giữ xe hoạt động “nhập nhèm”, lợi dụng giấy phép để trông giữ phương tiện sai quy định, thu lợi bất chính.