Nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, hai doanh nghiệp bị phạt hơn 300 triệu

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược đối với Công ty TNHH Kiến Vương và Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông).

Hai doanh nghiệp cùng bị xác định có hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ cơ sở cung cấp không thuộc các trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định tại khoản 15 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổsung theo quy định tại điểm d khoản 48 Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) của Chính phủ.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Kiến Vương nhập khẩu dược chất PVP-IODINE 30/06 từ nhà cung cấp nguyên liệu là BASF Hong Kong Ltd. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược xác định cơ sở này không thuộc một trong các trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp này 150 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của ông Nguyễn Văn Toàn, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Công ty TNHH Kiến Vương đối với loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) bị phạt 155 triệu đồng với cùng hành vi. Doanh nghiệp đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam. Do doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, đây được xác định là tình tiết tăng nặng.

Cục Quản lý Dược phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở sản xuất thuốc của Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), trong thời hạn 8 tháng.

Hai doanh nghiệp bị buộc đưa các lô nguyên liệu nhập khẩu sai quy định ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất. Nếu không thể áp dụng biện pháp này, các lô nguyên liệu phải được tiêu hủy.