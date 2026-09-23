Nhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Zijie Wu, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới tài chính Jinrui Futures Co., cho biết nhu cầu đầu tư mạnh đã giữ giá vàng nội địa cao hơn so với giá chuẩn thế giới, từ đó thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc đồng nhân dân tệ duy trì đà tăng giá kể từ đầu năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu vàng và cho phép các cơ quan quản lý cấp hạn ngạch cao hơn.

Ông Wu cho biết thêm, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), ngân hàng trung ương, đẩy mạnh mua vàng trong những tháng gần đây cũng đã cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân. PBoC đã mua lượng vàng lớn nhất kể từ năm 2023 vào tháng 8/2026, kéo dài chuỗi hoạt động mua vào liên tục trong gần hai năm.

Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tại Trung Quốc đã bổ sung khoảng 44 tấn vàng tính đến hết tháng 8/2026, tăng 18% so với đầu năm. Trong khi đó, các quỹ ETF vàng toàn cầu hầu như không có biến động đáng kể trong cùng kỳ.

Khối lượng nhập khẩu lớn trong những tháng gần đây tiếp nối đà tăng từ đầu năm, thời điểm giá vàng giảm mạnh từ mức cao kỷ lục hồi tháng 1 đã thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào khi giá thấp. Động lực mua vào cũng có thể đến từ cơ chế cấp phép mới được áp dụng từ tháng 6 nhằm khuyến khích các ngân hàng tận dụng tối đa hạn ngạch nhập khẩu hiện có do PBoC cấp.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ vàng hàng đầu và cũng là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới./.