Nhập khẩu từ Nga tăng hơn 30%, Việt Nam nhập siêu gần 748 triệu USD
Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Nga đạt khoảng 4,07 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,66 tỉ USD, giảm 5,53% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu từ Nga đạt khoảng 2,4 tỉ USD, tăng 30,5%. Diễn biến này khiến Việt Nam nhập siêu 747,8 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm cà phê, thủy sản, dệt may, máy móc và hàng rau quả; trong khi than các loại, thủy sản, hóa chất, phân bón và kim loại là những nhóm hàng đáng chú ý trong cơ cấu nhập khẩu.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/nhap-khau-tu-nga-tang-hon-30-viet-nam-nhap-sieu-gan-748-trieu-usd-280205.html