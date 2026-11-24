Video: Vì sao ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn “ồ ạt” vào Việt Nam?(Theo DĐDN).

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 220.577 ôtô nguyên chiếc các loại với trị giá hơn 5,1 tỷ USD, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2026, đánh dấu dấu mốc kim ngạch nhập khẩu ôtô vượt mức 5,1 tỷ USD, với giá trị trung bình mỗi xe đạt khoảng 25.719 USD.

Dù còn 1 tháng rưỡi nữa mới kết thúc năm dương lịch, nhưng con số này đã đủ để đưa năm 2026 trở thành năm có sản lượng và kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc cao nhất lịch sử thị trường Việt Nam.

Nhập khẩu ôtô vào Việt Nam đã vượt mốc 5 tỷ USD sau hơn 10 tháng.

Xét theo từng loại, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng và kim ngạch lớn nhất. Trong nửa đầu tháng 11/2026, thị trường Việt Nam nhập khẩu 5.166 xe với trị giá hơn 108,63 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2026, lượng xe từ 9 chỗ trở xuống đạt 153.976 chiếc, tương đương hơn 2,79 tỷ USD.

Trong khi đó, nhóm xe vận tải có số lượng ít nhưng mang đến kim ngạch lớn, với số lượng đạt 2.201 chiếc (trị giá hơn 57,68 triệu USD) trong nửa đầu tháng 11 này, nâng tổng lũy kế từ đầu năm lên 39.718 chiếc với trị giá gần 1,15 tỷ USD. Giá trị trung bình của ôtô vận tải đạt mức gần 28.849 mỗi xe, cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần 18.139 mỗi xe của ôtô từ 9 chỗ trở xuống.

Xét theo từng loại, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng và kim ngạch lớn nhất.

Ôtô trên 9 chỗ ngồi không được nhập khẩu xe nào trong nửa đầu tháng này, và đạt cộng dồn từ đầu năm chỉ 56 chiếc, trị giá hơn 2,6 triệu USD.

Bên cạnh đó, lượng linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11 cũng đạt gần 295,88 triệu USD, nâng kim ngạch lũy kế từ đầu năm của mặt hàng này lên hơn 6,58 tỷ USD. Cuối cùng, xe máy và linh kiện, phụ tùng được nhập về với trị giá gần 38,86 triệu USD và cộng dồn năm 2026 đạt hơn 841,1 triệu USD.