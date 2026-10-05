Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh, tổng kim ngạch áp sát 4,5 tỷ USD

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính đã có 27.514 ô tô nguyên chiếc (CBU) được nhập khẩu về nước trong tháng 9/2026, tương ứng với mức kim ngạch 567 triệu USD, tăng mạnh 42,2% về lượng và tăng 26% về giá trị so với tháng liền kề trước đó.

Như vậy, mặt hàng ô tô CBU nhập khẩu đã có bứt tốc trở lại sau quãng thời gian tháng 8 giảm tốc. Trước đó, các loại ô tô nhập khẩu tháng 8 đã bị sụt giảm mạnh so với tháng liền trước, do chịu ảnh hưởng bởi tâm lý e ngại "mùa Ngâu" khi rơi gần như trọn vẹn vào tháng 7 âm lịch.

Đây có thể xem là bước chuẩn bị cần thiết của các doanh nghiệp nhằm đón đầu mùa mua sắm cuối năm, bất chấp tình hình thị trường chung vẫn đang khó khăn, khiến các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu chính hãng vẫn đang phải giảm giá kỷ lục nhằm giữ chân khách hàng.

So với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng ô tô CBU nhập khẩu tháng 9 thậm chí ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng mạnh hơn, lần lượt +59,5% về số lượng và +42% về kim ngạch.

Các loại xe Trung Quốc đang là một động lực thúc đẩy mặt hàng ô tô nhập khẩu tăng trưởng - Ảnh: OJV

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, ước tính đã có 195.547 ô tô CBU được nhập khẩu về nước luỹ kế 9 tháng năm 2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về kim ngạch, số lượng ô tô CBU nhập khẩu nêu trên đã tiêu tốn 4,463 tỷ USD, cao hơn đến 30,7% so với cùng giai đoạn này của năm 2025.

Có thể thấy, mặt hàng ô tô nhập khẩu vẫn đang duy trì tỷ lệ tăng trưởng rất mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn trên thị trường. Giới kinh doanh ô tô cho rằng, tình trạng nhiều nhà phân phối đang phải "cắt máu" giảm giá để giải phóng lượng xe tồn kho, đồng thời nhằm níu giữ khách hàng nhiều khả năng vẫn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài trước mắt.

Tuy nhiên, bối cảnh đó chưa thể "cản bước" lượng ô tô mới gia nhập thị trường. Bởi trên thực tế, các kế hoạch kinh doanh, cụ thể là hợp đồng nhập khẩu ô tô CBU thường phải được doanh nghiệp "chốt" trước đó ít nhất 3 - 6 tháng, thậm chí tính theo năm. Vì vậy, lượng xe hoàn tất thủ tục thông quan thực tế đa số là thực hiện các hợp đồng đã ký kết từ trước.

Bên cạnh đó, những kỳ vọng dài hạn ở thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là đối với các thương hiệu mới đến từ Trung Quốc.

Thực tế cũng cho thấy, chỉ trong khoảng 3 năm trở lại đây đã có khoảng 10 thương hiệu ô tô Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thể một số thương hiệu mới. Đây cũng chính là một trong những động lực thúc đẩy mặt hàng ô tô nhập khẩu liên tục tăng trưởng.

Những kỳ vọng dài hạn về thị trường cũng là một động lực giúp ngành công nghiệp ô tô trong nước tăng trưởng ổn định.

Dữ liệu của Cục Thống kê cho thấy, sản lượng sản xuất ô tô trong nước cũng liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, ước tính trong tháng 9/2026 đã có khoảng 46.200 ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) được xuất xưởng, tăng nhẹ 1,3% so với tháng liền trước và nhưng tăng đến 35,9% so với tháng 9/2025.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp ô tô trong nước đã xuất xưởng được tổng cộng 416.400 xe, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp đáng kể nhất là VinFast, tiếp theo là hai tập đoàn Thaco và Thành Công.