Kỷ lục nhập khẩu xô đổ sớm 2 tháng nhưng đột ngột "phanh gấp" trong tháng 10: Tính đến hết tháng 10/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 212.339 chiếc (trị giá gần 4,9 tỷ USD, tăng 26,6%), chính thức vượt qua kỷ lục của cả năm 2025.

Cuộc đảo chiều lịch sử giữa 3 "công xưởng" châu Á: Dù Indonesia vẫn dẫn đầu về số lượng với 89.362 xe, Trung Quốc đã tạo nên bước ngoặt khi tăng trưởng 44,2% để chính thức đẩy Thái Lan (giảm 5,1%) xuống vị trí thứ ba về sản lượng, làm thay đổi hoàn toàn trật tự nguồn cung truyền thống tại Việt Nam.

Nghịch lý thuế quan giúp ô tô Trung Quốc thống trị kim ngạch gần 2 tỷ USD: Bất chấp rào cản thuế nhập khẩu xe con MFN từ 45% đến 70%, kim ngạch ô tô Trung Quốc vẫn tăng vọt 51,1% lên mức 1,942 tỷ USD (chiếm gần 40% tổng giá trị toàn thị trường và bỏ xa Indonesia hơn 640 triệu USD) nhờ 3 động lực cấu trúc đặc thù liên quan đến phân khúc xe giá trị cao và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kỷ lục nhập khẩu mới thiết lập sớm hai tháng

Dữ liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đã chứng kiến sức hấp thụ hàng nhập khẩu vượt xa mọi dự báo đầu năm.

Về mặt giá trị, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4,9 tỷ USD, xô đổ kỷ lục 4,73 tỷ USD thiết lập trước đó và ghi nhận mức tăng trưởng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính gộp cả nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô với trị giá khoảng 6,29 tỷ USD trong 10 tháng, tổng chi ngoại tệ cho ngành ô tô nhập khẩu của Việt Nam đã vượt ngưỡng 11,1 tỷ USD, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và lắp ráp nội địa đang ở chu kỳ mở rộng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nếu bóc tách diễn biến riêng trong tháng 10/2026, dòng chảy xe nguyên chiếc nhập khẩu lại ghi nhận một nhịp chững lại đáng chú ý trái với quy luật tăng tốc thường thấy của quý cuối năm. Cụ thể, lượng xe nhập khẩu toàn thị trường trong tháng 10 đạt 19.187 chiếc, giảm 6.108 chiếc, tương đương mức sụt giảm 24,1% về lượng và 22,9% về giá trị so với tháng 9/2026.

Đây là mức sản lượng nhập khẩu thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Giới phân tích nhận định diễn biến này không xuất phát từ sự đứt gãy nguồn cung mà là bước điều chỉnh tồn kho chủ động của các nhà phân phối. Sau giai đoạn ồ ạt đưa xe về cảng trong quý ba để đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm, nhiều đại lý đang đối mặt với áp lực giải phóng hàng tồn kho trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ các dòng xe lắp ráp trong nước.

Cuộc đảo chiều trật tự nguồn cung châu Á

Sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt nhất của thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam năm 2026 nằm ở cuộc hoán đổi vị trí giữa ba công xưởng lớn nhất châu Á là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Tổng lượng xe đến từ ba thị trường này trong 10 tháng đạt 200.193 chiếc, chiếm tới 94,3% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong đó, Indonesia tiếp tục duy trì vị thế là nguồn cung ứng số một về số lượng với 89.362 xe cập cảng, chiếm 42,1% thị phần xe nhập khẩu toàn quốc với kim ngạch đạt gần 1,3 tỷ USD. Lợi thế của Indonesia đến từ việc các tập đoàn ô tô Nhật Bản đặt trung tâm sản xuất các dòng xe đa dụng MPV và SUV cỡ nhỏ tại quốc gia này để tận dụng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), tạo ra đơn giá nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 14.500 USD mỗi xe.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan vốn là cứ điểm xuất khẩu ô tô truyền thống sang Việt Nam lại ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. Lũy kế 10 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 54.532 xe từ Thái Lan với kim ngạch đạt hơn 1,131 tỷ USD, giảm 5,1% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 10, lượng xe nhập từ Thái Lan giảm gần 3.000 chiếc xuống còn 3.593 xe, qua đó chính thức để mất vị trí thứ hai về sản lượng vào tay Trung Quốc.

Sự suy yếu của nguồn cung Thái Lan phản ánh quá trình tái cấu trúc dây chuyền sản xuất của nhiều hãng xe Nhật Bản và Mỹ tại xứ sở Chùa Vàng, khi một số dòng xe bán tải và sedan phổ thông không còn giữ được đà tăng trưởng như giai đoạn trước, đồng thời phải chia sẻ thị phần trực tiếp với làn sóng xe điện hóa và xe thương mại thế hệ mới.

Tâm điểm của bức tranh nhập khẩu năm 2026 thuộc về sự trỗi dậy mạnh mẽ của ô tô Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 56.299 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, tăng 44,2% về lượng và vượt Thái Lan 1.767 chiếc. Ấn tượng hơn cả là giá trị kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt tới hơn 1,942 tỷ USD, tăng vọt 51,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với con số này, Trung Quốc đã bỏ xa Indonesia tới hơn 640 triệu USD về giá trị kim ngạch dù lượng xe nhập khẩu ít hơn tới 33.063 chiếc, qua đó chiếm gần 40% tổng giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả Việt Nam.

Giải mã động lực giúp ô tô Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối về kim ngạch

Nếu xét đơn thuần về thuế quan, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc không được hưởng ưu đãi thuế 0% như xe xuất xứ nội khối ASEAN, thậm chí chịu mức thuế nhập khẩu MFN từ 45% đến 70% đối với xe du lịch dưới 9 chỗ. Tuy nhiên, việc kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn bứt phá lên mức gần 2 tỷ USD trong 10 tháng xuất phát từ ba động lực cấu trúc mang tính đặc thù của chuỗi cung ứng khu vực.

Động lực đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở cơ cấu chủng loại phương tiện. Khác với Indonesia chủ yếu xuất khẩu các dòng xe du lịch phổ thông giá rẻ phục vụ nhu cầu gia đình và dịch vụ vận tải hành khách nhỏ, cơ cấu xe nhập khẩu từ Trung Quốc có tỷ trọng rất lớn thuộc nhóm xe tải nặng, xe đầu kéo, xe ben, xe chuyên dụng phục vụ hạ tầng xây dựng và vận tải logistics. Đây đều là những dòng phương tiện thương mại có đơn giá xuất xưởng rất cao, dao động từ 40.000 USD đến hơn 100.000 USD mỗi chiếc, đồng thời được hưởng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) thấp hơn nhiều so với xe con. Chính phân khúc xe thương mại giá trị cao này đã kéo đơn giá bình quân của ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức khoảng 34.500 USD mỗi xe, cao gấp 2,3 lần so với đơn giá bình quân của xe nhập khẩu từ Indonesia.

Động lực thứ hai đến từ chiến lược chuyển hướng xuất khẩu của các tập đoàn ô tô Trung Quốc trước áp lực rào cản thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh Liên minh Châu Âu và thị trường Bắc Mỹ dựng lên hàng rào thuế quan đối với xe điện và xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc, các nhà sản xuất đại lục buộc phải đẩy mạnh khai phá thị trường Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm đến trọng yếu. Hàng loạt thương hiệu lớn như BYD, Geely, Omoda & Jaecoo, GAC hay Lynk & Co đã ồ ạt đưa về Việt Nam dải sản phẩm trải rộng từ xe thuần điện BEV, xe lai sạc ngoài PHEV đến các mẫu SUV hạng C và hạng D giàu hàm lượng công nghệ. Những mẫu xe du lịch thế hệ mới này có giá trị khai báo hải quan cao hơn đáng kể so với các dòng xe xăng cỡ nhỏ trước đây, góp phần gia tăng tỷ trọng kim ngạch của khối xe du lịch Trung Quốc.

Động lực thứ ba nằm ở sự phụ thuộc ngày càng sâu của chuỗi cung ứng lắp ráp nội địa vào linh kiện từ quốc gia láng giềng. Không chỉ dẫn đầu về kim ngạch xe nguyên chiếc, Trung Quốc còn là nguồn cung linh kiện và phụ tùng ô tô lớn nhất cho các nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Khi các hãng xe Trung Quốc từng bước triển khai dự án nhà máy lắp ráp CKD tại Việt Nam để tiến tới tối ưu hóa chi phí thuế quan trong dài hạn, lượng bộ linh kiện đồng bộ và cụm pin năng lượng mới nhập khẩu phục vụ thử nghiệm và sản xuất ban đầu cũng tăng trưởng theo cấp số nhân, củng cố vị thế cung ứng của Trung Quốc đối với toàn ngành ô tô Việt Nam.

Sự bùng nổ của làn sóng xe nhập khẩu vượt mốc 212.000 chiếc chỉ sau 10 tháng đang tạo ra áp lực cạnh tranh chưa từng có đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Trên thị trường bán lẻ, người tiêu dùng Việt Nam đang đứng trước một cấu trúc phân hóa nguồn cung rõ rệt.

Xe sản xuất nội địa với đầu tàu là VinFast ở mảng xe điện cùng các liên doanh lắp ráp truyền thống như Hyundai, Toyota, Mazda và Kia đang nắm giữ lợi thế về hệ thống trạm sạc, mạng lưới bảo dưỡng rộng khắp và sự ổn định về giá trị thanh khoản. Trong khi đó, khối xe nhập khẩu tạo ra sức ép toàn diện từ hai gọng kìm, một bên là xe phổ thông giá rẻ từ Indonesia tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, và một bên là xe công nghệ cao cùng xe thương mại hạng nặng từ Trung Quốc cạnh tranh trực diện bằng thông số kỹ thuật và hiệu năng vận hành.

Trong hai tháng cuối năm 2026, dù tốc độ nhập khẩu có thể duy trì nhịp độ thận trọng như tháng 10 để các doanh nghiệp cân đối dòng tiền và hàng tồn kho, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cả năm 2026 gần như chắc chắn sẽ chạm ngưỡng 245.000 đến 250.000 chiếc, xác lập một mặt bằng quy mô mới cho thị trường ô tô Việt Nam. Cuộc đua sắp tới sẽ không còn là bài toán cạnh tranh đơn thuần về giá bán niêm yết mà chuyển dịch sang cuộc chiến về tổng chi phí sở hữu, năng lực hậu mãi và tốc độ nội địa hóa chuỗi cung ứng để bảo vệ biên lợi nhuận.