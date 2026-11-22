Nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia tăng mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia công bố ngày 20/11, tổng kim ngạch nhập khẩu dầu diesel, xăng và khí đốt của nước này trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026 đạt 3,28 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, nhập khẩu dầu diesel ở mức 1,72 tỷ USD, tăng 59%; nhập khẩu xăng ở mức 1,21 tỷ USD, tăng 79%; và nhập khẩu khí đốt đạt 358 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, nhận định mức tăng trên xuất phát từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.

Các nguyên nhân chính gồm sản xuất công nghiệp gia tăng, mạng lưới vận tải và logistics mở rộng, nhu cầu điện năng tăng cao, cùng với giá năng lượng thế giới leo thang do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá các sản phẩm dầu mỏ lên cao.

Ông cho biết giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh đã khiến chi phí nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia gia tăng, bên cạnh tác động từ nhu cầu trong nước.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, giá bán lẻ xăng thường tại nước này ngày 20/11 ở mức 4.350 riel/lít (1,07 USD/lít), tăng 13% so với trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Giá dầu diesel ở mức 5.300 riel/lít (1,30 USD/lít), tăng 37,6%.

Campuchia hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ do chưa đưa các mỏ dầu khí ngoài khơi vào khai thác.