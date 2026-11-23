Dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử tại Sun Tech JSC. Ảnh: VNA.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 215,25 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu, với gần 42%.

Riêng tháng 10/2026, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,28 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đã tăng thêm 91,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch đạt 81,25 tỷ USD, tăng 88,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 56,5 tỷ USD, tăng 82,7%; tiếp đến là Đài Loan với 35,54 tỷ USD, tăng 82,9% và Nhật Bản với 8,5 tỷ USD, tăng 20,9%.

10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Hải quan.

Về xuất khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất. Giá trị xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2026 ghi nhận đạt 25,68 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 149,41 tỷ USD, chiếm 29,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 53,47 tỷ USD, tăng 56,5% (tương ứng tăng 19,31 tỷ USD); Trung Quốc đạt 28,97 tỷ USD, tăng 107,2% (tương ứng tăng 14,99 tỷ USD); Hồng Kông đạt 18,52 tỷ USD, tăng 109,9% (tương ứng tăng 9,7 tỷ USD); Hàn Quốc đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 0,27 tỷ USD); Mexico đạt 2,83 tỷ USD, tăng 114,7% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng là nhóm đóng góp lớn nhất vào mức tăng xuất khẩu chung. Trong tổng mức tăng 107,63 tỷ USD của kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 10 tháng, riêng nhóm hàng này đóng góp 62,02 tỷ USD.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Hải quan.

Ngoài ra, cùng với máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện cũng là nhóm hàng đóng góp tăng trưởng mạnh nhất vào kim ngạch xuất khẩu của Việt nam trong 10 tháng đầu năm.

Theo đó, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng ghi nhận đạt 57,61 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng 18,4% (tương ứng tăng 8,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng nhiều nhất sang Trung Quốc với 13,34 tỷ USD, tăng 10,3% (tương ứng tăng 1,25 tỷ USD); Hoa Kỳ với 10,17 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng 1,15 tỷ USD); EU (27 nước) với 7,23 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD); Hàn Quốc với 5,71 tỷ USD, tăng 73% (tương ứng tăng 2,41 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.