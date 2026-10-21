Nhập khẩu gạo của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng mạnh

Đây là lần đầu tiên trong năm nay kim ngạch nhập khẩu gạo hàng tháng của Triều Tiên vượt 3 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị nhập khẩu gạo tăng khoảng 6,8 lần, trong khi khối lượng tăng khoảng 6,9 lần. Số liệu này cho thấy Triều Tiên đang gia tăng nhập khẩu một số mặt hàng lương thực từ Trung Quốc trong bối cảnh thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài gạo, nhập khẩu vịt đông lạnh của Triều Tiên từ Trung Quốc đạt khoảng 6,23 triệu USD trong tháng 9, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ lần đầu vượt mốc 6 triệu USD vào tháng 6, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã duy trì trên mức đó trong 4 tháng liên tiếp.

Mặc dù chưa thể đánh giá toàn diện tình hình cung ứng lương thực của Triều Tiên chỉ dựa trên số liệu nhập khẩu, diễn biến nhập khẩu gạo được xem là một trong những chỉ dấu phản ánh nhu cầu và tình hình cung cầu lương thực của nước này.

Ở chiều ngược lại, tóc giả tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Triều Tiên sang Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 9 đạt khoảng 22,95 triệu USD, tăng khoảng 30% so với mức 17,59 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sau khi tăng mạnh từ tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu tóc giả của Triều Tiên đã vượt 20 triệu USD/tháng trong 2 tháng liên tiếp.

Đối với nhóm khoáng sản, diễn biến xuất khẩu có sự phân hóa giữa các mặt hàng. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu quặng và tinh quặng vonfram của Triều Tiên sang Trung Quốc đạt khoảng 2,73 triệu USD, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu quặng và tinh quặng molypden đạt khoảng 2,29 triệu USD, tăng 20%.

Tổng kim ngạch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc trong tháng 9 đạt khoảng 299 triệu USD, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,273 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.