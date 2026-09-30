Nhập khẩu dược chất sai quy định, một doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng

Xử phạt nhập khẩu dược chất sai quy định

Theo Quyết định số 830/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) bị xử phạt do nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép theo quy định.

Hành vi trên vi phạm khoản 15 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung.

Hai nguyên liệu liên quan gồm Levofloxacin hemihydrate, do Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, lô KY-LFA-202408020EP1. Lô nguyên liệu này được nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 106945705050 ngày 17/2/2025, với nhà cung cấp là Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd.

Nguyên liệu thứ hai là Acyclovir, do Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, số lô 236457052(W). Nguyên liệu được nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 105392898660 ngày 13/4/2023, với nhà cung cấp là Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, tương ứng với 2 lần nhập khẩu nguyên liệu. Đây là tình tiết tăng nặng; không có tình tiết giảm nhẹ.

Ảnh minh họa.

Với hành vi dẫn đến xử phạt nhập khẩu dược chất, doanh nghiệp bị phạt tiền 155 triệu đồng.

Tước chứng chỉ hành nghề dược 8 tháng

Ngoài phạt tiền, quyết định xử phạt còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở sản xuất.

Cụ thể, quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, số 1510/HCMCCHND cấp ngày 13/2/2014, bị tước trong thời hạn 8 tháng.

Đây là hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng cùng với khoản phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến nhập khẩu dược chất.

Yêu cầu tái xuất hoặc tiêu hủy nguyên liệu

Bên cạnh khoản phạt, doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các lô nguyên liệu liên quan.

Theo quyết định, các lô nguyên liệu phải được đưa ra khỏi Việt Nam để tái xuất. Nếu không thể tái xuất, doanh nghiệp phải thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.