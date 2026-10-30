Nhanh tay chơi thử miễn phí game bóng đá giá 1,5 triệu đồng trên Steam

Steam vừa triển khai chương trình Free Weekend cho Football Manager 27, phiên bản mới nhất của dòng game quản lý bóng đá do Sports Interactive phát triển và SEGA phát hành. Game dự kiến ra mắt chính thức ngày 10/11/2026.

Chơi miễn phí Football Manager 27 tới 4/11.

Thay vì chỉ có bản demo giới hạn, người chơi được tiếp cận gần như toàn bộ trải nghiệm của game ngay từ bây giờ. Đây là tựa game cao cấp có giá trị được nhắc tới lên tới gần 1,5 triệu đồng. Trong game, người chơi đảm nhận vai trò huấn luyện viên, điều hành một câu lạc bộ và dẫn dắt đội bóng chinh phục các danh hiệu lớn, đồng thời lo chuyển nhượng, phát triển tài năng trẻ, xây dựng hệ thống tuyển trạch và hoạch định chiến lược dài hạn.

Phiên bản chơi thử mang tên Launch Preview, cho phép trải nghiệm nội dung gần như hoàn chỉnh thay vì một phần nhỏ như demo truyền thống. Người chơi vẫn có thể gặp một số lỗi kỹ thuật hoặc tài nguyên chưa hoàn thiện. Điểm cộng là toàn bộ tiến trình trong giai đoạn chơi thử có thể chuyển sang bản chính thức, nên ai đã dành hàng chục giờ xây đội sẽ không phải bắt đầu lại nếu mua game sau khi phát hành.

Phiên bản năm nay có hệ thống Tactical Effectiveness được nâng cấp, giúp người chơi đánh giá hiệu quả chiến thuật và điều chỉnh phù hợp hơn. Khả năng thay đổi chiến lược ngay trong trận cũng được mở rộng, giúp huấn luyện viên ảo phản ứng linh hoạt trước diễn biến trên sân. Sports Interactive còn cải thiện hình ảnh sân vận động, hiệu ứng khán giả và hoạt ảnh cầu thủ để trận đấu chân thực hơn.

Giao diện trò chơi Football Manager 27.

Cần lưu ý đây không phải chương trình tặng game vĩnh viễn. Sau 0 giờ ngày 4/11/2026 theo giờ Việt Nam, quyền truy cập miễn phí sẽ kết thúc và người chơi phải mua bản quyền nếu muốn chơi tiếp. Bù lại, game dự kiến có đợt giảm giá nhân dịp ra mắt, kéo dài đến ngày phát hành 10/11.